Le Maroc réitère son engagement d’accompagner économiquement le Burkina Faso

Karamoko Jean Marie Traoré, ministre du Burkina Faso des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, et son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat le 21 juin 2024.

Lors d’une conférence de presse conjointe organisée au siège du ministère marocain des Affaires étrangères, les deux ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Maroc ont exprimé cette volonté de raffermir le partenariat eu égard aux liens séculaires qui lient les deux pays et les deux peuples. Le volet bilatéral a été l’un des sujets importants évoqués avec celui sur la situation qui prévaut dans la région et dans le Sahel, ont souligné les ministres au terme de leur rencontre.

C’est à cette occasion que les deux parties ont révélé qu’une équipe du Burkina Faso a effectué la semaine dernière une visite au Maroc pour s’enquérir de la faisabilité du projet royal offrant l’accès aux pays du Sahel de l’Océan Atlantique à partir du Maroc.

Les deux ministres ont par ailleurs convenu de réunir prochainement leur commission mixte de coopération pour évaluer le niveau du partenariat et fixer les futurs objectifs en matière de coopération, selon Nasser Bourita, dans les secteurs des énergies renouvelables, du transport et de l’agriculture. «Le Maroc est présent économiquement au Burkina Faso dans les secteurs du bâtiment, des banques, des télécommunications et autres, mais nous voulons consolider plus ce partenariat», a assuré le ministre Nasser Bourita avant que son homologue du Burkina Faso n’abonde dans le même sens.

Lors de cette rencontre, le Maroc a annoncé d’autre part sa décision d’augmenter à 250 le nombre de bourses pour étudiants destinées à former les cadres du pays frère burkinabè au Maroc.