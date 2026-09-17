Politique

Le Maroc réceptionnera ce jeudi le patrouilleur Moulay Hassan construit par le groupe espagnol Navantia

Les équipes de Navantia.

Après trois années de construction et d’essais à Cadix, le patrouilleur hauturier Moulay Hassan sera officiellement remis ce jeudi à la Marine royale. Une fois la livraison actée, le navire quittera les chantiers de Navantia à San Fernando pour rejoindre la flotte marocaine.

Par la redacción
Le 17/09/2026 à 10h15

Le Moulay Hassan s’apprête à quitter définitivement les chantiers navals espagnols. Le Maroc et Navantia doivent officialiser, jeudi 17 septembre, la livraison du nouveau patrouilleur hauturier de la Marine royale, au terme de trois années de construction à San Fernando, dans la province de Cadix.

Cette dernière formalité permettra au Maroc de prendre possession du navire et d’organiser son départ des installations de Navantia, rapporte le Diario de Cádiz. Le contrat comprend également un dispositif d’accompagnement et de formation après la livraison.

Le calendrier initial prévoyait une remise du navire un peu plus tôt. En mai dernier, le patrouilleur abordait la dernière phase de sa campagne d’essais et sa livraison était alors attendue avant le mois d’août. Les dernières opérations techniques se sont finalement poursuivies jusqu’en septembre.

Un chantier mobilisant plus d’un million d’heures de travail

La réalisation du Moulay Hassan a représenté plus d’un million d’heures de travail pour Navantia et ses partenaires industriels. Environ 1.100 emplois directs, indirects et induits ont été mobilisés dans les activités d’ingénierie et de production.

Mis à l’eau en mai 2025, le patrouilleur a ensuite entamé une longue campagne d’essais. Aux premières vérifications menées à quai ont succédé plusieurs sorties dans la baie de Cadix et le détroit de Gibraltar, avant les ultimes contrôles précédant sa livraison.

Lire aussi : Le Maroc commande à l’Espagne deux nouveaux patrouilleurs pour un montant de 2,9 milliards Dh

Issu de la gamme Avante 1800 de Navantia, le Moulay Hassan mesure 87 mètres de long pour 13 mètres de large et affiche un déplacement d’environ 2.000 tonnes. Capable d’atteindre 24 nœuds, il peut embarquer un équipage d’une soixantaine de personnes.

Le navire a été conçu pour assurer des missions prolongées de surveillance et de sécurité maritime. Il est doté d’une plateforme pouvant accueillir des hélicoptères, de systèmes radar et de surveillance, ainsi que d’embarcations rapides destinées aux opérations auxiliaires.

Le premier navire militaire espagnol livré au Maroc depuis près de quarante ans

La livraison du Moulay Hassan marque une étape particulière dans la coopération navale entre le Maroc et l’Espagne. Aucun navire militaire n’avait été construit par l’Espagne pour le Royaume depuis près de quatre décennies.

Son entrée en service permettra à la Marine royale de renforcer ses capacités opérationnelles aussi bien dans l’Atlantique qu’en Méditerranée, à l’issue d’un programme de construction et d’essais entièrement mené à Cadix.

La livraison prévue ce jeudi viendra clore le programme industriel. Le Moulay Hassan pourra alors quitter San Fernando pour intégrer la flotte de la Marine royale.

Par la redacción
Le 17/09/2026 à 10h15
#Maroc#patrouilleur#Navantia#patrouilleur Moulay Hassan#San Fernando#Marine royale

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