Le gouvernement valide la création d’une usine de maintenance d’aéronefs à Benslimane

Le Maroc s’apprête à franchir un nouveau cap dans le développement de son industrie aéronautique. Le gouvernement vient d’acter la création d’un centre agréé et compétitif pour la maintenance et la réparation des aéronefs, en mettant un accent particulier sur les appareils des Forces royales air. L’objectif est de renforcer la souveraineté nationale dans le secteur de l’aviation.

L’information est rapportée par Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 14 février. D’après le journal, la société MedZ, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), vient d’obtenir le feu vert de l’Exécutif pour créer l’entreprise Maintenance Assets Aeronautics, tout en augmentant sa participation dans le capital de la société Maintenance Aero de 10% à 34%. Cette opération, rappelle le journal, avait préalablement obtenu l’aval du comité exécutif de la CDG en décembre dernier.

Toujours d’après Al Ahdath Al Maghribia, un décret publié récemment dans le bulletin officiel acte l’approbation du gouvernement. Il y est expliqué que cette augmentation de participation vise à établir un centre agréé et compétitif pour la maintenance et la réparation des avions, notamment ceux des Forces royales air (FRA), tout en garantissant le transfert de technologies et la création d’emplois dans ce secteur. Cela permettra aux FRA d’être autonomes et capables d’entretenir leur flotte en cas de situation critique.

Dans le détail, la nouvelle unité industrielle sera construite sur une superficie de 13.000 m² et dédiée à la maintenance et à la réparation des avions militaires et des hélicoptères. Ce projet permettra de créer 300 emplois. Cette usine se concentrera sur l’entretien des avions militaires au Maroc ainsi que sur ceux de plusieurs pays des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Le quotidien précise que les discussions ont démarré en 2022. À l’époque, il était question de le réaliser à proximité de la base aérienne de Benslimane, en partenariat avec le groupe aéronautique belge SABCA pour la création d’un centre de maintenance des avions militaires, ainsi qu’avec la multinationale américaine Lockheed Martin pour l’entretien des avions C-130 Hercules et F-16. Avec la concrétisation du projet, et grâce au transfert de compétences attendu, des techniciens marocains actuellement en formation seront chargés de mener ces missions au profit du royaume, mais également au profit de pays partenaires d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.