Le directeur des affaires civiles au ministère de la Justice «renonce» à ses fonctions

Bensalem Oudija, magistrat et ancien président du tribunal de première instance de Fès et de Rabat, a quitté subitement son poste, mardi, après avoir participé à une réunion qu’a présidée le ministre Abdellatif Ouahbi à la Chambre des représentants.

«M. Oudija s’est retiré subitement de cette réunion sans reprendre mercredi ses activités à la direction des affaires civiles», a indiqué notre source, précisant que le concerné a émis le vœu de «partir vu le poids des charges qu’il assume dans ses fonctions».

«Le rythme du travail était, semble-t-il, effréné pour lui», a estimé cette source, ajoutant que Bensalem Oudija «n’a pas été limogé et n’a pas non plus présenté jusqu’ici sa démission officielle». Il avait été nommé le 10 février 2022 par le Conseil de gouvernement à la tête de la Direction des affaires civiles.