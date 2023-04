Ouahbi: une plateforme numérique pour lutter contre la polygamie illégale

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, également secrétaire général du parti authenticité et modernité (PAM), a passé, mardi, lors d’une rencontre intellectuelle organisée par la Fondation Lafqui Titouani, en revue les chantiers de réforme que son département entreprend.

Abordant le nouveau projet de réforme du code pénal et de la réforme de la Moudawana, le ministre a mis au point la question de ceux et celles «qui l’accusaient à tort d’athéisme sur la base des titres publiés par des médias sans aller consulter ses déclarations». Et d’affirmer qu’«il ne céderait pas aux extrémistes qui l’accusent d’athéisme», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 20 avril.

Dans ce cadre, indique le quotidien, «le ministre s’est interrogé également sur cette attitude de certains qui font le lien directement entre la réforme dans le domaine des libertés individuelles et la question des relations consentantes entre les deux sexes».

Par leur attitude, ajoute le ministre, «ces hommes religieux, qui l’accusent et l’attaquent, ferment la porte de l’Ijtihad sur des sujets qui concernent toute la société et ne sont pas exclusivement de leur ressort». L’allusion a été faite au secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, qui avait fait une déclaration dans ce sens, indiquent les sources du quotidien.

Ces accusations, souligne le secrétaire général du PAM, demeurent gratuites, ne l’interpellent pas et ne servent pas le débat sociétal. Car, a-t-il souligné, «en fin de compte, c’est la commanderie des croyants qui tranchera sur la base du discours royal» qui «ne permettrait pas ce que Dieu a interdit, et n’interdirait pas ce que Dieu a permis».

Dans ce sillage, le ministre a indiqué que son département travaille sur le lancement d’une plateforme numérique pour suivre et lutter contre la polygamie illégale. De même, la formule va combattre les subterfuges utilisés afin de contourner les règles prévues par la loi.