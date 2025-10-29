Politique

Le député Driss Sentissi tire à boulets rouges sur le gouvernement

Revue de presseLe président du Groupe Haraki à la Chambre des représentants, Driss Sentissi, a ouvertement et virulemment accusé le gouvernement d’avoir échoué dans sa mission et dans la réalisation de son programme. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 20h03

À l’occasion des débats autour du projet de loi de finances PLF 2026, Driss Sentissi, membre du bureau politique du Parti du Mouvement Populaire (MP) et président du Groupe Haraki à la Chambre des représentants, a formulé de virulentes critiques à l’égard du gouvernement.«Certains ministres n’ont rien réalisé et ne donnent plus signe de vie», a-t-il martelé.C’est pourquoi, a-t-il estimé, «le gouvernement n’a pas réussi à concrétiser son programme et ses dix engagements pour améliorer les conditions de vie des citoyens», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 30 octobre.

Faisant allusion à certaines parties qu’il n’a pas nommément citées, le leader du MP a dit qu’«il ne dispose pas d’un passeport rouge, ne transfère pas d’argent à l’étranger et n’a rien à cacher». Ensuite, poursuit le quotidien, «il a orienté son artillerie vers ceux qui avaient bénéficié du programme d’amnistie fiscale et de la régularisation du cash non déclaré, sans investir pour créer des postes d’emploi».

Dans le même sillage, il a qualifié de blanchiment d’argent l’opération consistant à introduire d’importantes liquidités dans le circuit officiel, en régularisant la situation fiscale en contrepartie d’une contribution dérisoire à la Direction générale des impôts.«Ceux qui disposent de grandes liquidités non déclarées, dans des sacs, pourraient facilement corrompre les élections législatives de 2026 par l’achat des voix», a-t-il soulevé, en appelant les autorités compétentes à interdire leur candidature à ce scrutin.

La politique de l’emploi de l’Exécutif a été aussi vivement critiquée par le député du MP, en citant le nombre de 4,3 millions de chômeurs, sans diplôme et sans formation, avant de s’interroger sur l’intérêt de contester les rapports de Bank Al-Maghrib (BAM), du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).Ces institutions constitutionnelles, a-t-il fait remarquer, ont tiré la sonnette d’alarme, tandis que «le gouvernement n’a réagi qu’en évoquant des choses qui n’ont pas été concrétisées sur le terrain».C’est pour cela, a-t-il conclu, «les protestations se sont multipliées dans les villes et les campagnes ainsi que dans les secteurs professionnels pendant les quatre années de ce mandat gouvernemental».

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 20h03

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Parlement: l’absentéisme des ministres ravive les tensions entre majorité et opposition

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Séance houleuse au Parlement: 90 minutes de confrontation entre majorité et opposition

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Subventions à l’importation des viandes rouges: mission d’information ou commission d’enquête? Au Parlement, opposition et majorité se livrent un bras de fer

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’inquiétante léthargie de notre opposition politique

Articles les plus lus

1
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
2
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
3
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
4
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
5
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
6
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
7
Mauvais perdant dans le dossier du Sahara, Alger organise un simulacre de manifestation dans les camps de Tindouf
8
Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»
Revues de presse

Voir plus