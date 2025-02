Le BCIJ révèle les détails de la chute de la cellule terroriste

Le directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), Habboub Cherkaoui, a révélé, ce lundi 24 février, les arcanes d’une cellule terroriste démantelée les mercredi et jeudi précédents dans neuf villes marocaines. Selon le patron du BCIJ, cette cellule, baptisée Lions du califat en extrême Maghreb, agissait sous les directives directes d’Abderrahmane Sahraoui, un ressortissant libyen, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 25 février.

Le responsable sécuritaire a partagé un extrait d’enregistrement audio dans lequel Sahraoui exhorte les membres du groupe à perpétrer des attentats contre des institutions et des personnes. Les services de sécurité, a précisé Habboub Cherkaoui, surveillaient leurs activités depuis près d’un an, tant sur le terrain qu’à travers divers sites. Les investigations préliminaires ont mis en lumière un plan terroriste imminent, tout en permettant d’identifier les individus chargés de la coordination des opérations, ainsi que ceux en charge du suivi des coordonnées et des cachettes d’armes et de munitions, dissimulées dans des endroits reculés et accidentés.

Les expertises ont révélé que les armes, emballées dans des journaux récemment publiés au Mali, étaient parfaitement fonctionnelles et avaient été altérées pour masquer leur origine. Les enquêtes du BCIJ ont établi qu’Abderrahmane Sahraoui lui-même avait fourni cet arsenal aux membres de la cellule, tout en leur indiquant les emplacements des caches.

Le directeur du BCIJ a également souligné que les douze individus interpellés partageaient un point commun : un niveau d’éducation très modeste. Trois d’entre eux n’avaient pas dépassé le cycle secondaire, et trois autres n’avaient pas achevé le premier cycle. La dangerosité de cette cellule, a-t-il expliqué, ne résidait pas seulement dans le nombre de cibles visées, mais aussi dans son projet de créer une antenne de Daech au Maroc.

En effet, ses membres avaient constitué un comité restreint chargé de coordonner les plans terroristes. Habboub Cherkaoui a ajouté que le démantèlement de cette cellule confirme que le Maroc est désormais une cible privilégiée des organisations terroristes. Le Royaume, a-t-il poursuivi, a été le premier à alerter sur le fait que le continent africain, face au chaos qui règne dans la région du Sahel et du Sahara, est devenu un terrain propice à l’expansion de Daech.

Bien que cette organisation ait échoué à établir une base solide sur le territoire marocain, le pays fait face à une double menace, à la fois interne et externe, avec l’adhésion d’éléments locaux à des groupes terroristes déterminés à prendre le Royaume pour cible, a conclu le directeur du BCIJ.