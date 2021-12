© Copyright : Le360

Dans une note adressée par le secrétariat de la Ligue arabe à l’ensemble des organismes qui lui sont affiliés, l'organisation panarabe a recommandé l'adoption d’une carte unifiée du monde arabe, comprenant la carte complète du Maroc, intégrant son Sahara.

La Ligue arabe a exigé que les organismes qui lui sont affiliés respectent la teneur de sa note, a souligné l'agence MAP, citant des sources diplomatiques arabes.

La Ligue arabe a, par ailleurs, attaché à sa note une carte complète du monde arabe, y compris une carte du Royaume qui intègre l’ensemble des provinces du Sud marocaines.

Selon ces mêmes sources, cette prise de position fait suite aux protestations de la délégation algérienne contre l’adoption de la carte officielle du Maroc intégrant le Sahara lors d’un évènement organisé par l'Organisation des femmes arabes.

Par ailleurs, lors de la récente réunion ministérielle des ministres arabes de l’Habitat, tenue récemment à Amman, l’ensemble des participants ont souligné la nécessité du respect de la géographie et de la souveraineté de chaque État dans toutes les manifestations futures qui seront organisées par les organismes affiliés au Conseil des ministres arabes de l’Habitat et ce, à travers l'adoption d’une carte complète et non divisée du monde arabe.

