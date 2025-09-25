Politique

La Guinée-Bissau réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

L'ambassadrice de Guinee-Bissau au Maroc Filomena Mendes Mascarenhas Tipote.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/09/2025 à 20h24

VidéoLa Guinée-Bissau réaffirme son soutien ferme à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara. Cette déclaration a été faite à Rabat, lors des célébrations du 51ème anniversaire de l’indépendance du pays.

Lors des célébrations de l’indépendance de la Guinée-Bissau, l’ambassadrice Filomena Mendes Mascarenhas Tipote a réitéré, dans une déclaration à notre média, le soutien indéfectible de son pays au Maroc.

L’ambassadeur s’est en outre félicitée de l’excellence des relations entre les deux pays rappelant que la Guinée-Bissau a ouvert un consulat général à Dakhla en octobre 2020.

L’ambassadrice nous a également fait une confidence historique: le leader de l’indépendance bissau-guinéenne, Amilcar Cabral, a utilisé un passeport marocain pour son premier voyage aux Nations Unies afin de défendre la cause de son pays.

Récemment, le Maroc a désigné la Guinée-Bissau comme un partenaire d’exception dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La célébration du 51ème anniversaire de la Guinée-Bissau s’est tenue en présence de personnalités importantes, dont le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et de nombreux ambassadeurs en poste à Rabat. L’événement a été animé par des concerts et des expositions.

La Guinée-Bissau, pays tropical de l’Afrique de l’Ouest, est réputée pour ses parcs nationaux et sa riche faune. L’archipel des Bijagos, classé réserve de biosphère, est un parfait exemple de cette biodiversité. Sur son île principale, Bubaque, se trouve le parc national des îles d’Orango, où l’on peut observer des hippopotames d’eau salée. Sur le continent, la capitale Bissau se distingue par son port, situé à proximité du centre-ville.

#Guinée-Bissau#Maroc#Sahara

