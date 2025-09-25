La Guinée-Bissau réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Lors des célébrations de l’indépendance de la Guinée-Bissau, l’ambassadrice Filomena Mendes Mascarenhas Tipote a réitéré, dans une déclaration à notre média, le soutien indéfectible de son pays au Maroc.

L’ambassadeur s’est en outre félicitée de l’excellence des relations entre les deux pays rappelant que la Guinée-Bissau a ouvert un consulat général à Dakhla en octobre 2020.

L’ambassadrice nous a également fait une confidence historique: le leader de l’indépendance bissau-guinéenne, Amilcar Cabral, a utilisé un passeport marocain pour son premier voyage aux Nations Unies afin de défendre la cause de son pays.

Récemment, le Maroc a désigné la Guinée-Bissau comme un partenaire d’exception dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La célébration du 51ème anniversaire de la Guinée-Bissau s’est tenue en présence de personnalités importantes, dont le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et de nombreux ambassadeurs en poste à Rabat. L’événement a été animé par des concerts et des expositions.

La Guinée-Bissau, pays tropical de l’Afrique de l’Ouest, est réputée pour ses parcs nationaux et sa riche faune. L’archipel des Bijagos, classé réserve de biosphère, est un parfait exemple de cette biodiversité. Sur son île principale, Bubaque, se trouve le parc national des îles d’Orango, où l’on peut observer des hippopotames d’eau salée. Sur le continent, la capitale Bissau se distingue par son port, situé à proximité du centre-ville.