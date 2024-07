La diplomatie hydrogène

Partout dans le monde, les spécialistes estiment que l’hydrogène vert produit à partir d’électricité renouvelable est la source d’énergie du futur. Que ce soit comme moyen de stockage, pour les poids lourds, ou l’industrie sidérurgique, ces molécules devraient apporter, quel que soit le domaine, une contribution décisive à la transition verte.

Il faut donc s’attendre à ce que les flux commerciaux et d’investissements autour de l’hydrogène créent de nouvelles interdépendances. L’UE a prévu d’importer 10 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030 et a conclu des partenariats dans ce sens avec l’Égypte, le Kazakhstan, la Namibie et l’Ukraine. En principe, l’on peut produire de l’hydrogène partout. Mais les grands gagnants de la transformation pourraient être des pays comme le Maroc et l’Australie, qui justifient de plusieurs atouts -une bonne infrastructure, une énergie renouvelable suffisante, un accès à l’eau pour produire le gaz à moindre coût, etc. À terme, ils seront donc en mesure d’exporter de l′hydrogène vert à grande échelle.

En revanche, certains pays tels que l’Allemagne et le Japon dépendront fortement des importations d’hydrogène. Ce qui explique que ces pays mènent une diplomatie active autour de l’hydrogène, car ils doivent approvisionner leurs agglomérations industrielles en conséquence. La mise en place de l’économie de l’hydrogène offre à de nombreux États la possibilité de rééquilibrer dans une certaine mesure leur sécurité énergétique. Le processus de production est généralement facile à recopier, ce qui fait qu’il est peu probable que l’hydrogène soit, comme le sont le pétrole et le gaz, monopolisé par un cartel ou utilisé comme arme. Des stratégies gagnant-gagnant s’offrent aux pays industrialisés avec les pays en développement. Et si ces derniers arrivent à obtenir un accès rapide à la technique de production nécessaire, la sécurité énergétique s’en trouvera renforcée dans le monde.

Le marché de l’hydrogène est en phase de développement, et est évidemment encore fragmenté. Toutefois, cette fragmentation pourrait s’accentuer en raison des rivalités entre les grandes puissances. Ainsi l’hydrogène fait de plus en plus partie d’initiatives d’infrastructure concurrentes comme le «Blue Dots Network» (États-Unis) ou la «Belt and Road Initiative» (Chine). Accords et partenariats se succèdent et les investissements sont énormes. Rien que dans le cadre de l’initiative «Afrique-UE pour l’énergie verte» de la Commission européenne, il est prévu un milliard d’euros d’investissements pour le Maghreb. Cela s’ajoute à des accords bilatéraux d’un total de 42 milliards d’euros de promesses d’investissement pour l’hydrogène vert (à partir d’une énergie renouvelable) ou l’hydrogène «bleu» (produit à partir du gaz naturel).

Dans cette configuration, le Maroc a priorisé une stratégie cohérente, avec un cap, des objectifs et des moyens, servie par une diplomatie proactive et agile. Avec la France, c’est le lancement d’un partenariat acté à l’occasion de la visite du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à la fin du mois d’avril dernier. Il est ainsi prévu le soutien des projets de recherche entre l′IRESEN et SATT Paris - Saclay. Une initiative qui s’inscrit dans un double cadre: celui de la consolidation du partenariat entre Rabat et Paris, et celui d’un accompagnement de la stratégie énergétique marocaine par la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies vertes.

Le changement climatique impose de favoriser une économie à faible émission de carbone. Il commande le développement de la recherche sur la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et contribue ainsi à cette transition. C’est là une opportunité pour renforcer la participation du Maroc au développement de la filière. L’appel à projets de recherche appliquée lancé à cette occasion se préoccupe de ces trois paramètres: l’analyse du potentiel de la valorisation des projets de recherche proposés, la valorisation des résultats de projets sélectionnés et enfin le transfert de technologies vers le marché. Il s’agit finalement de faire émerger des technologies de l’hydrogène décarboné et de les transformer en produits industriels commercialisables.

Il faut rappeler les grands axes de la politique énergétique marocaine depuis plus d’une décennie. Une réelle expertise a été ainsi capitalisée dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, avec plus de 15 ans d’expérience dans ce secteur. Pour la stratégie retenue, il est prévu de porter à 52% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030, notamment en encourageant les carburants à faible teneur en carbone. L’objectif? Arriver à la mise en place d’un système énergétique résilient et se préparer à la nouvelle économie de l’hydrogène. En partenariat avec le secteur privé, le gouvernement a prévu un investissement continu oscillant entre un et deux milliards de dollars par an. Ce qui doit renforcer, par ailleurs, la connectivité avec les marchés internationaux de l’énergie et du carbone. À noter ici que le Royaume est le seul pays africain à être interconnecté de manière bidirectionnelle sur les plans de l’électricité, du gaz et de la logistique.

L’essor de l’hydrogène bas carbone, reflété par l’adoption de stratégies nationales et la montée en puissance de la diplomatie hydrogène, marque un tournant potentiellement décisif dans la politique énergétique mondiale. Les 120 pays engagés dans cette dynamique illustrent non seulement la diversité des approches, mais aussi la complexité des enjeux géopolitiques et industriels sous-jacents. Alors que le monde s’oriente vers un avenir plus durable et neutre en carbone, le rôle de l’hydrogène bas carbone, sous ses diverses formes, est appelé à devenir de plus en plus central dans la dynamique énergétique mondiale depuis une décennie. Dans ce contexte, et à défaut d’une économie de l’hydrogène décarboné vraiment massifiée, le dimension géopolitique de ce vecteur énergétique s’exprime à travers un nombre de nouveaux moyens de diffusion de politique industrielle qui, chaque année depuis cinq ans, croissent fortement à travers l’ensemble de la planète. Accords de coopération stratégique signés entre États, entre multinationales et gouvernements, compétitions normatives, accords de recherche et brevetages, accords de financement de moyens de production, politiques de formation et captage de talents locaux: tous ces éléments participent de concert au développement de la filière, mais aussi à sa politisation tous azimuts.

L’archétype de cette dynamique est la stratégie nationale hydrogène, ou feuille de route hydrogène, ou parfois les deux. Dans certains États, il s’agit d’un document de planification industrielle stricte, préparé plus ou moins collégialement entre les exécutifs nationaux ou régionaux, le secteur privé et le secteur universitaire. Dans d’autres, ce document relève davantage de l’expression d’une intention politique, d’un souhait, d’un récit national nouveau, voire d’une certaine frustration -notamment pour les États qui écrivent et adoptent des stratégies hydrogène bien plus ambitieuses que ce qu’ils peuvent réellement livrer dans le délai qu’ils se sont fixé.

Ces stratégies nationales hydrogène trouvent également un prolongement dans ce que les plus ambitieux, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Corée du Sud ou le Chili, appellent désormais une «diplomatie hydrogène », cristallisée autour de nouvelles initiatives et institutions multilatérales qu’ils créent pour porter leur vision de cette industrie naissante et essayer d’en faire émerger une qui réponde à suffisamment d’intérêts croisés pour soutenir concrètement le développement de ces nouveaux marchés.

Avec désormais 80 pays ayant adopté officiellement une stratégie nationale hydrogène -ou un document de planification stratégique ou d’affirmation politique similaire (feuille de route, plan d’action, plan stratégique, loi de programmation, mission nationale, etc.) au 31 décembre 2023- l’hydrogène bas carbone présente aujourd’hui une mosaïque d’approches diverses, reflétant les ressources, objectifs stratégiques et capacités d’exécuter les ambitions de chaque nation.

De plus, il faut ajouter tous les pays qui sont en train de travailler sur une stratégie nationale hydrogène (ou tout document programmatique de même nature assimilé): ceux dont le secteur privé local (Mexique, Islande et Pérou) ou la communauté universitaire locale (Koweït et Serbie) ont édité une stratégie hydrogène pour pousser le gouvernement à en adopter une; et ceux qui ont dernièrement signé, à la COP28 de Dubaï, la Déclaration d’intention sur l’hydrogène vert, sans pour autant avoir de stratégie propre ni même, officiellement, travailler à la rédaction d’une telle stratégie. Ce sont à ce jour 120 pays sur les 193 États du système onusien qui participent de la politisation et de l’institutionnalisation du secteur de l’hydrogène. En 2019, si l’on reprend les mêmes critères, ils étaient moins de 20, ce qui témoigne de l’importance politique et géopolitique prise par la promesse d’une industrie hydrogène bas carbone dans l’après-Accord de Paris, et surtout dans l’après-Covid. On assiste à une frénésie mondialisée d’engagements stratégiques plus ou moins efficients.

L’hydrogène bas carbone est bien plus qu’un vecteur énergétique ou une source potentielle avec l’hydrogène naturel. Il est déjà suffisamment présent dans l’espace public international aujourd’hui pour illustrer les engagements géopolitiques des États. Il est aussi un baromètre des engagements environnementaux des nations et un catalyseur potentiel pour une transition énergétique réellement verte et durable, ou non. La manière dont chaque pays navigue dans cette nouvelle ère définira non seulement son propre avenir énergétique, mais aussi sa place dans un monde de l’énergie en rapide mutation. L’énergie propre est synonyme de progrès, d’innovation et de leadership international, mais peut aussi être instrumentalisée politiquement pour maintenir un statu quo écocidaire…