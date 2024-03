La BNPJ arrête l’un des plus dangereux narcotrafiquants français à Casablanca: Darmanin remercie le Maroc

Les services de sécurité marocains brillent de nouveau par leur grand professionnalisme et leur haute compétence. Grâce à leur collaboration, un des plus dangereux mafieux marseillais et grands narcotrafiquants français a été arrêté au Maroc. C’était hier vendredi 8 mars à Casablanca. D’abord publiée par Le Parisien ce samedi, l’information a été confirmée par la suite par les autorités marocaines et françaises.

Dans un communiqué rendu public ce même samedi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que le mis en cause faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises.

الدار البيضاء ..توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول بطلب من القضاء الفرنسي، للاشتباه في تسييره لشبكات إجرامية بفرنسا تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.

Son interpellation a été menée par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) après une série d’enquêtes pour déterminer où il se cachait. L’homme a été placé en garde à vue dans l’attente de son extradition en France, précise la DGSN.

Il s’agit de Félix Bingui, 34 ans, chef présumé du clan Yoda, un des principaux gangs à Marseille accusé d’être à l’origine d’une sanglante guerre du narcotrafic dans la deuxième ville de France. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’a pas manqué de souligner le rôle joué par le Maroc dans cette arrestation. «Un des plus grands narcotrafiquants marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines, que je remercie», a-t-il écrit sur X.

Un des plus grand narcotrafiquant marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd'hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines que je…

Une «remarquable coopération des autorités marocaines»

Citant une source proche du dossier, l’agence française d’information AFP souligne que cette interpellation «fait suite à une collaboration entamée depuis plusieurs mois par la PJ avec le Maroc». «Cette arrestation est le fruit d’une remarquable coopération des autorités marocaines qui ont procédé à son interpellation», poursuit le parquet.

Félix Bingui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction marseillais pour «importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources».

Une guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal -jusqu’à 80.000 euros de chiffre d’affaires quotidien à certains endroits- entre le clan Yoda de Félix Bingui et un groupe rival baptisé DZ Mafia a ensanglanté la ville de Marseille, notamment l’an dernier, rappelle l’AFP. L’année 2023 fut, en effet, la plus meurtrière dans la deuxième ville de France avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées, dans les violences liées au trafic de drogue.

Rappelons qu’une autre figure du narcobanditisme marseillais, Karim Harrat dit «Rantanplan», recherché pour une série d’homicides en bande organisée, avait été extradé du Maroc vers la France début 2023.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération sécuritaire entre le Maroc et la France, Gérald Darmanin est attendu à Rabat ce mois de mars.