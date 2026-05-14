Politique

La dépouille de la seconde militaire américaine portée disparue à Cap Draa retrouvée

Le militaire des rangs Mariyah Symone Collington.

Les Forces armées royales (FAR) et les forces américaines ont localisé et repêché, lundi 12 mai 2026, le corps de la seconde militaire américaine disparue depuis le 2 mai à Cap Draa. La dépouille a été rapatriée dans la nuit à bord d’un avion militaire américain après une cérémonie d’hommage à l’aéroport militaire de Guelmim.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 06h47

Les opérations de recherche intensives menées par les Forces armées royales (FAR), conjointement avec les Forces armées américaines, ont permis de retrouver et repêcher, le 12 mai 2026, la seconde militaire américaine, portée disparue depuis le 2 mai 2026 au niveau d’une falaise à Cap Draa.

Le corps a été repéré approximativement à 16h40 et repêché vers 18h07 à 500 mètres du lieu de l’incident par les éléments des FAR, de la Protection civile et des Forces armées américaines suite aux efforts continus des ressources déployées, entre autres des équipes terrestres, maritimes et aériennes, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

D’après les premiers éléments d’enquête, il s’agit bien de la défunte, la militaire des rangs Mariyah Symone Collington. La dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital militaire Moulay El Hassan à Guelmim, conformément à la procédure établie.

À l’issue d’une cérémonie de levée des corps organisée à l’aéroport militaire de Guelmim en hommage aux deux militaires américains décédés, les dépouilles ont été rapatriées dans la nuit du 12 mai 2026 à bord d’un avion militaire américain, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 06h47
#FAR#US#African Lion#Cap draa

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