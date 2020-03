© Copyright : DR

Kiosque360. Le procureur général du Roi près la Cour des comptes vient de transmettre au parquet général de «lourds» dossiers, mettant en cause cinq anciens hauts responsables présumés coupables de crimes financiers. Parmi ces dossiers, on retrouve celui de l’ancien ministre, Mohamed Moubdie.

Des poursuites pénales seront très probablement engagées contre plusieurs personnalités pour cause de graves malversations dans la gestion des communes qu’ils présidaient. C’est du moins ce qu'annonce le quotidien Al Massae du vendredi 6 mars.

Il rapporte ainsi que le procureur général près la Cour des comptes a transmis au parquet général de lourds dossiers mettant en cause l’ancien ministre haraki et ancien président du Conseil municipal de Fqih Bensalah, Mohamed Moubdie, ainsi que le dirigeant istiqlalien et ancien président déchu de la commune d’El Harhoura, Faouzi Ben Allal. Trois autres dossiers concernant un ex-président du Conseil municipal de Guelmim, et ceux des conseils communaux de Bouguergouhe (province de Settat) et M’Rirt (province de Khenifra) ont été également transmis au procureur général du roi près la Cour de Cassation.

Selon Al Massae, le communiqué publié à cet effet sur la page officielle de la Cour des comptes, précise qu’il revient au parquet général de décider de poursuites pénales à l’encontre de ces ex-responsables, dont les magistrats de Driss Jettou ont mis à nu les «graves malversations».

Al Ahdath Al Maghribia précise de son côté que Mohamed Moubdie, ancien ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration au sein du gouvernement Benkirane, et président du Conseil municipal de Fqih Bensalah depuis 1997, a été l’hôte de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) le 27 février dernier. Il a été interrogé sur de nombreux et juteux marchés publics attribués en violation de la réglementation en vigueur et qui ont été divulgués par la Cour des comptes le 6 janvier dernier. Cette descente de la Cour des comptes intervenait suite à une plainte déposée chez le procureur du roi près la cour d’appel de Casablanca par l’Association marocaine de protection des biens publics. Les malversations qu’elle a mises à jour ont été également confirmées par l’Inspection générale de l'administration territoriale relevant du ministère de l’intérieur.

Pour sa part, le quotidien Al Akhbar a donné des détails plus ou moins précis sur les coûts des marchés attribués à Fqih Bensalah par Mohamed Moubdie, et à El Harhoura par Fouzi Ben Allal, à des sociétés de copains et coquins familiaux.

Ces marchés concernent pour la plupart des programmes de mise à niveau urbaine (réfection des boulevards et rues, éclairage public, places publiques, ramassage des ordures ménagères, lotissements de terrains…) dont les prix ont été démultipliés et qui ont été exécutés sans la moindre étude préalable.



Mis bout à bout, ces marchés auraient englouti, selon les cas cités par Al Akhbar, des centaines de millions de dirhams, détournés durant plusieurs années d’affilée.