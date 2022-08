© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME), que préside Driss El Yazami, célèbre mercredi 10 août 2022, la Journée nationale du migrant en hommage aux plus de 5 millions de compétences expatriées à travers le monde. Le Conseil participe aux diverses activités dédiées à cette communauté. Les détails.

Dans un entretien pour Le360, le président du CCME, Driss El Yazami, a déclaré que son organisme publiera prochainement une étude sur la question de la représentativité des Marocains du monde qui soulève «passions et débats». Cette étude portera sur ce qui «se passe au niveau mondial, car on a intérêt à comparer nos discussions avec celles qui ont lieu ailleurs».

D’après Driss El Yazami, «il y a aujourd’hui 15 pays qui ont mis en œuvre cette représentativité, avec l’élection de parlementaires en adoptant diverses formules».

Le président du CCME penche, lui, plutôt pour une participation parlementaire des Marocains de l’étranger dans leurs pays d’accueil. Et d’expliquer «une grande partie d’entre eux sont en train de s’enraciner politiquement dans leur pays de résidence». «Ils sont membres de gouvernement ou de Parlement et ils sont des centaines qui siègent dans leur conseil régional et leur municipalité. C’est à cela qu’on doit prêter attention», a-t-il souhaité.

Le président rappelle que «la Constitution marocaine donne la possibilité de participer à des élections, mais à partir du Maroc. Il y a également la possibilité de siéger dans les institutions de bonne gouvernance, telles que le Conseil national des droits de l’homme et le CCME et demain peut-être au sein du Conseil de la famille».

Driss El Yazami a par ailleurs indiqué que cette journée de célébration sera marquée par l’organisation d’une série d’activités qui ont commencé la semaine dernière à Agadir où un séminaire sur la migration et le développement a été organisé par une trentaine d’ONG.

«Le mercredi 10 août, je serai à Fès avec le centre régional d’investissement pour une journée de réflexion et le week-end prochain à Imilchil où se tiendra un festival national des Marocains du monde autour de la contribution au développement», a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que la célébration de cette journée à pour objectif de communiquer et de rappeler le travail qui a été accompli en faveur de cette catégorie de citoyens, mais aussi pour renforcer les liens avec eux et explorer les perspectives d’avenir.

Avant de conclure, Driss El Yazami a rappelé l’avis de son organisme au sujet de la création d’agences culturelles du Maroc à travers le monde.

«Personnellement, je suis favorable à cette solution plutôt que la création éventuelle de centres culturels du Maroc», a-t-il affirmé avant de déclarer qu’au sein du CCME «on est un peu réservé sur la création de centres culturels. On a proposé -c’est dans le rapport du nouveau modèle de développement- une agence culturelle, c’est-à-dire une agence marocaine d’actions culturelles à l’étranger qui visera les Marocains du monde, les touristes et les investisseurs. On sait que la culture est le meilleur vecteur pour faire connaître un pays », a-t-il conclu.