Il a réuni les FAR et l’armée française: l’exercice Chergui 2025 comme si vous y étiez

Soldats marocains et français enchaînent les manœuvres. L’exercice «Chergui 2025» bat son plein à Errachidia, mobilisant des unités terrestres et aériennes des deux armées. L’objectif: tester la réactivité, l’endurance et la complémentarité des forces engagées dans un environnement particulièrement exigeant.

Cet entraînement bilatéral, devenu un rendez-vous régulier, s’inscrit dans la dynamique de coopération militaire entre Rabat et Paris. L’armée de terre française, dans un post publié sur son site officiel, souligne que l’opération illustre la qualité du partenariat entre les deux institutions. Le détachement français comprend des éléments du 5ème régiment d’hélicoptères de combat, un peloton du 1er régiment de chasseurs, une section du 1er régiment de tirailleurs et un module de commandement de la 4ème brigade d’aérocombat.

Lors de l'exercice militaire Chergui 2025. (Armée de terre)

L’exercice comprend plusieurs phases complémentaires. La première, dédiée au déploiement des unités, voit l’arrivée des troupes et du matériel lourd. Hélicoptères, blindés légers et véhicules logistiques sont positionnés pour établir la base d’opération avancée. Les équipages procèdent aux vérifications techniques et aux briefings tactiques avant le lancement des manœuvres.

Vient ensuite la phase de projection et d’engagement, au cours de laquelle les forces combinées simulent des opérations d’aérotransport et d’appui-feu. Les hélicoptères de manœuvre assurent l’infiltration et l’exfiltration des sections au sol, pendant que les appareils de combat effectuent des vols de couverture et de reconnaissance. Les troupes, réparties en petits groupes, progressent en terrain découvert, effectuent des franchissements, sécurisent des points sensibles et mènent des actions coordonnées d’assaut simulé.

Les entraînements au combat rapproché se succèdent dans un environnement contrôlé, où les soldats répètent les procédures d’entrée en zone urbaine et de neutralisation de cibles.

Chars M1A2 Abrams marocains, hélicoptères Gazelle, Tigre et NH90 français participent à des scénarios d’engagement tactique conçus pour évaluer la coordination entre forces terrestres et aériennes. Les reliefs montagneux de l’Atlas et les conditions climatiques extrêmes d’Errachidia imposent une rigueur de chaque instant, testant à la fois la capacité d’adaptation des hommes et la résistance du matériel.

Mais «Chergui» ne se limite pas à un simple exercice d’entraînement. Il traduit la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique. Pour le Maroc, il s’agit de consolider son rôle régional dans la coopération sécuritaire. Pour la France, c’est une occasion de renforcer ses liens opérationnels avec un allié stable et expérimenté au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.