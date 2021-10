© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement de Aziz Akhannouch sera nommé juste après l’élection des 120 membres de la deuxième Chambre du Parlement. La configuration politique de cette Chambre bouclera ainsi le processus électoral.

Le troisième gouvernement de l’après-réforme constitutionnelle de l’année 2011 sera nommé juste après les élections relatives au renouvellement des 120 membres de la deuxième Chambre du Parlement. Ces élections, qui se dérouleront ce mardi 5 octobre et qui concernent uniquement les grands électeurs, dégageront une configuration politique de cette institution législative. Celle de la première Chambre a été scellée par le scrutin législatif direct du 8 septembre qui a donné la majorité aux trois premiers partis politiques arrivés en tête des élections.

Les trois formations politiques, à savoir le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal (PI), avaient gagné les élections dans les collèges des Chambres professionnelles, les collectivités locales, les conseils préfectoraux et provinciaux, les régions et la Chambre des représentants. Le processus sera donc bouclé par ces élections concernant les grands électeurs dans les collèges des syndicats (20 sièges), les collectivités territoriales (72 sièges), les différentes Chambres professionnelles (20 sièges) et le patronat (8 sièges), rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 5 octobre.

Autant dire, font savoir les sources du quotidien, que le troisième gouvernement du Maroc de l’après-réforme constitutionnelle de l’année 2011 sera nommé après le scrutin du mardi et avant l'ouverture de la première session de la première année législative de la onzième législature. Et de préciser que l’équipe gouvernementale de Aziz Akhannouch n’attend que le feu vert du palais royal, conformément aux dispositions constitutionnelles. «Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution du nouveau gouvernement», dispose l’article 47 de la Constitution.