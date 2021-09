Formation du gouvernement Akhannouch: le PAM va consulter son Parlement, le Conseil national

Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) a décidé de consulter le Conseil national, la deuxième plus haute instance de décision du parti, en vue de sa participation, ou non, dans le prochain gouvernement que doit former le chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch.

Dans un communiqué, le bureau politique affirme avoir pris cette décision lors d'une réunion tenue vendredi 10 septembre, sous la présidence d'Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM. Le Parti du Tracteur a enregistré, lors des élections du 8 septembre, un bon score en obtenant 88 sièges législatifs, derrière le RNI, grand vainqueur avec 102 députés. L'Istiqlal a pris la 3ème place avec 81 sièges. Le communiqué ajoute "qu'en lien avec les futurs développements politiques, le bureau politique a pris la décision d'associer les membres du Conseil national pour tout ce qui concerne les étapes à venir, c'est à dire l'évolution de la situation ainsi que la prise de décision liée aux choix futurs". En clair, selon les observateurs, le bureau politique du PAM veut donner, à travers son Conseil national -l'équivalent d'un Parlement-, la légitimité du choix des probables alliances de la majorité, et de sa présence dans le futur gouvernement. Cette légitimité peut concerner, dans un autre cas plus pessimiste, le choix de rester dans l'opposition dans laquelle le PAM se trouve depuis 2009, date de sa création. Formation du gouvernement Akhannouch: les tractations commenceront en début de semaine prochaine Le bureau politique a ainsi décidé de convoquer "dans les plus brefs délais" les travaux de ce Conseil national, mais à une date qui n'a pas encore été déterminée. En raison des mesures sanitaires anti-Covid-19, les modalités d'organisation de cette session du Conseil national, en présentiel ou à distance, n'ont pas non plus été fixées. Il faut rappeler que le Conseil national compte 500 membres. Néanmoins, selon un responsable, il n'est pas exclu que le bureau politique adopte le choix du présentiel avec l'exigence des tests PCR avant le début du Conseil national. Si cet organe vient ainsi à tenir ses travaux en présentiel, ce sera sa première assemblée à se tenir depuis le Congrès du PAM organisé en février 2020. Selon le règlement interne du parti, le Conseil doit tenir ses réunions en présentiel. A défaut, ces décisions risquent d'être rejetées, les voix exprimées à distance pouvant faire l'objet de contentieux juridiques.

Par Mohamed Chakir Alaoui