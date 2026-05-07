Politique

Fnideq: un élu fait fuiter des montants exorbitants d’achats de fruits secs et de location de matériel festif

La ville de Fnideq

La ville de Fnideq. . DR

Revue de presseLa fuite de documents internes par Khalil Jabbari, conseiller communal de la ville de Fnideq, révèle des pratiques controversées: des commandes massives de fruits secs, l’achat pharaonique de denrées et la location de matériel festif, ainsi que des appels d’offres suspectés de favoritisme. Dans une ville aux fragilités économiques et sociales criantes, la publication de ces documents entraînent une vive polémique et des appels à une enquête des autorités de contrôle. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 07/05/2026 à 17h48

Khalil Jabbari, conseiller au conseil communal de Fnideq, a provoqué un véritable séisme politique en divulguant des documents officiels faisant état de bons de commande émis par la commune dans laquelle il est un élu, au cours des deux dernières années. Ces documents, relatifs aux services d’accueil et d’hébergement –principalement pour des élus –, révèlent des achats pour le moins extravagants.

Il apparaît ainsi que la commune a acquis plus d’une demi-tonne de fruits secs, (380 kilos de noix de cajou, 380 kilos de pistaches, ainsi que 3 900 bouteilles de jus de fruits), relaie Al Akhbar de ce vendredi 8 mai. L’un des documents dévoile un appel d’offres portant sur des prestations d’hébergement, de restauration et d’accueil comprenant 20 000 bouteilles d’eau minérale, 500 sandwiches et boissons gazeuses, ainsi que 900 plateaux de gâteaux. D’autres pièces font état de l’achat de 60 000 bouteilles d’eau minérale, de 140 sandwiches, de 3 000 plateaux de gâteaux et de 1 300 bouteilles de jus de fruits.

L’ampleur de ces dépenses allouées au poste «accueil et hébergement» a entraîné une vive polémique, eu égard à la taille modeste de Fnideq, ville qui peine déjà sous le poids d’une fragilité économique et sociale manifeste. Les documents publiés mentionnent également un appel d’offres relatif à la location de matériel pour fêtes et manifestations, faisant apparaître des chiffres que les élus ont jugé «anormaux» pour une cité de taille moyenne comme cette petite ville du nord: 300 chaises en plastique, 50 tables, 100 tentes, 20 salons d’accueil, 10 amplificateurs accompagnés d’équipements DJ, 20 ensembles de microphones filaires et sans fil, ainsi que 20 systèmes d’éclairage intégrés.

Sur sa page Facebook, Khalil Jabbari a souligné qu’un même prestataire a remporté une grande partie de ces marchés, bien que son entreprise soit domiciliée hors de la ville. Cette situation, de son avis, nourrit «un débat légitime sur le respect des règles de la concurrence, l’égalité des chances et la transparence dans la gestion des marchés publics».

L’élu communal a en conséquence requis la tenue d’une session extraordinaire du conseil communal, spécifiquement dédiée à la présentation devant l’opinion publique d’explications détaillées sur l’exécution budgétaire et les contrats relatifs aux services d’accueil et d’animation, indique Al Akhbar. Enfin, il a appelé à l’intervention des instances de contrôle financier et administratif pour ouvrir une enquête et vérifier la conformité de ces marchés avec les lois et procédures en vigueur. À ce jour, la présidence du conseil communal n’a fourni aucune justification officielle à propos de la nature des activités et manifestations ayant nécessité l’acquisition de ces quantités d’achats de produits et de location de matériel festif.

Par Hassan Benadad
Le 07/05/2026 à 17h48
#Corruption#Fnideq#marchés publics#gestion communale#Collectivités territoriales

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