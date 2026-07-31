Politique

Fête du Trône: le Roi reçoit les vœux de la famille des Forces armées royales

Sur ordre du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales (FAR), le prince héritier Moulay El Hassan, reçoit, au Cercle-Mess officiers de la Garde royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR, à l'occasion du 26ème anniversaire de l'accession du Roi au Trône, le 31 juillet 2025. (Photo: MAP)

Sur ordre du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales, a reçu, vendredi au cercle-mess officiers de la garde royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR, à l’occasion du 27ème anniversaire de l’accession du Roi au trône de ses glorieux ancêtres.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 15h21

Les officiers, officiers du rang et militaires du rang des Forces armées royales renouvellent, à travers ce message de loyalisme, remis au prince héritier par le général de corps d’armée, Mohamed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, leur fidélité et loyalisme au Roi et leur indéfectible attachement à leur chef suprême et au glorieux trône alaouite.

Le prince héritier Moulay El Hassan a, par la suite, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. À cette occasion, Moulay El Hassan a présidé un déjeuner offert par le Roi en l’honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion «Laâyoune».

Ont pris part à ce déjeuner, le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du parlement, des Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, des attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

À son arrivée au cercle-mess, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par le général de corps d’armée Mohamed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, avant de passer en revue un détachement du Bataillon du quartier général qui rendait les honneurs.

Le prince héritier a ensuite été salué par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, le général de corps d’armée Mohamed Haramou, commandant la Gendarmerie royale, le général de brigade Azzeddine Khalid, chef du 3ème bureau de l’état-major général des FAR et le général de division Abdelaziz Chatar, commandant la garde royale.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 15h21
#Roi Mohammed VI#Moulay El Hassan#Fête du Trône#Forces armées royales#Loudyi

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