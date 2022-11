© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

VidéoLe président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a souligné, lors d’un entretien avec Le360, l’importance des sujets de politique étrangère qui ont été débattus durant la 14e édition des MEDays, allant de l’impact de la guerre Russie-Ukraine au changement climatique, en passant par les autres conflits, en Afrique notamment.

Au début de cette interview, le président de l’Institut Amadeus s’est réjoui de la reprise des activités des MEDays deux ans après avoir été suspendues en raison de la pandémie du Covid-19. «Aujourd’hui, les MEDays sont placés dans la carte des grands forums internationaux et ceci, on le doit d’abord au positionnement multiple du Maroc porté par Sa Majesté le roi Mohammed VI», a-t-il déclaré.

«Ici, les débats ont porté sur un certain nombre de sujets qui font que le Maroc est devenu un pays attractif, qui attire de plus en plus de participants pour débattre sur des sujets d’actualité dans un contexte international bouleversé», a analysé Brahim Fassi Fihri.

Il faut signaler que cette 14e édition des Medays a lancé un appel à l’Algérie pour que ce pays rejoigne le processus des tables rondes de pourparlers conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU. Résolution qui a réaffirmé que le plan d’autonomie proposé par le Maroc constitue une «base crédible, sérieuse, pragmatique et durable», pour régler le conflit du Sahara marocain créé par le régime d’Alger pour déstabiliser le Royaume.

Brahim Fassi Fihri est, par ailleurs, ravi du succès remporté par les MEDays 2022. «C’est la première fois que le forum a atteint une participation record de 100 pays avec l’organisation de 50 panels dédiés à divers domaines sur la politique, l’économie, la santé, la technologie et surtout sur des sujets de souveraineté en rapport avec les Etats et les Nations», a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 2008, les MEDays, a poursuivi le président de l’Institut Amadeus, «ont toujours été ouverts sur le Sahel qui est un enjeu stratégique pour le continent et pour notre région». Et de préciser, «Vu le contexte difficile que connaît cette région, nous essayons de trouver une nouvelle dynamique afin de contribuer à faire sortir cette zone de la crise».

En conclusion, Brahim Fassi Fihri a affirmé que le forum international clôturera, samedi 5 octobre 2022, ses travaux de quatre jours en attribuant le grand prix de cette 14e édition des MEDays à une personnalité du monde qui a contribué au développement de la politique, de l’économie ou de la culture.