En images, l’arrivée du président du Sénat français, Gérard Larcher, à Laâyoune

À son arrivée à l’aéroport de Laâyoune, la délégation française conduite par le président du Sénat, Gérard Larcher, a été accueillie par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et le président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid.

Avant de se rendre à Laâyoune, le président de la chambre haute du parlement français a eu des entretiens avec plusieurs ministres et responsables marocains.

À l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Gérard Larcher a souligné que son déplacement dans la ville de Laâyoune «vient confirmer que le présent et l’avenir des provinces du Sud ne peuvent se construire et s’inscrire que dans le cadre de la souveraineté du Maroc» sur son Sahara, faisant valoir que cette évolution «n’est pas la politique d’un gouvernement ou d’un instant, sinon celle de la République française».

«Notre amitié nous a permis de franchir parfois des difficultés, mais elle est ouverte sur le présent et l’avenir», a-t-il insisté, évoquant les perspectives de la relation entre les deux pays, notamment avec la 50ème session de l’Assemblée parlementaire francophone, qui réunira plus de 50 pays, où «le Maroc a particulièrement sa place».

Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est «non discutable», a déclaré Gérard Larcher en marge de ses entretiens avec le président du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid. Il a à ce titre insisté sur l’importance de la position française sur cette question, rappelant que «la France est sans doute le pays qui connaît le mieux cette région», une connaissance qui lui confère une responsabilité particulière et une légitimité pour expliquer cette situation sur la scène internationale.