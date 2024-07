Discours du Trône. Le Roi appelle à l’accélération des grands projets d’autoroutes de l’eau entre les bassins hydrauliques

Mettant l’accent dans son discours du Trône sur la vision stratégique royale, volontariste et ambitieuse en matière de gestion des ressources hydriques, le roi Mohammed VI a appelé à l’accélération de «la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, en assurant la connexion entre le bassin de Oued Laou-Larache et Loukous et celui de Oued Oum Er-Rbia, en passant par les bassins Oued Sebou et Bouregreg».

Ces connexions seront similaires à l’autoroute de l’eau reliant le bassin du Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, et qui l’approvisionne quotidiennement de quelque 1,2 million de mètres cubes d’eau, dont 800.000 m3 alimentent les villes de Rabat et de Casablanca en eau potable.

Dans son discours, le Souverain a indiqué que les futures connexions entre les bassins du Nord et du Sud «permettront l’exploitation d’un milliard de mètres cubes d’eau qui se perdaient dans la mer et garantiront une répartition spatiale équilibrée des ressources hydriques nationales».

Contacté par Le360, un spécialiste des transferts d’eau entre les bassins hydrauliques a indiqué que l’État marocain étudie la faisabilité d’un mégaprojet d’interconnexion du bassin Oued Laou avec la grande station de la région de Kénitra, ainsi que celui du «renforcement de l’autoroute reliant le bassin du Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah», le tout pour un budget d’investissement global de plusieurs milliards de dirhams.

Actuellement, le débit de l’autoroute de l’eau entre le bassin de Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah atteint les 15 m3 d’eau par seconde. D’après notre interlocuteur, son renforcement devrait se faire via la construction de deux nouvelles voies, triplant ainsi son débit total pour le porter à 45 m3 par seconde, correspondant à un débit quotidien de 4 millions de m3.

Une partie des eaux ainsi stockées dans le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah sera ensuite transférée vers le bassin hydraulique de l’Oued Oum Er-Rbia, afin d’alimenter la région en eau potable et en eau pour l’irrigation des exploitations agricoles.