Discours du Trône. Palestine: le Souverain trace la voie pour une paix durable

Une partie de l'aide humanitaire marocaine acheminée à la population de Gaza et d'Al Qods.

Le Souverain a évoqué la cause palestinienne juste après les défis liés à la gestion de l’eau et du stress hydrique que vit le pays. Le roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, a rappelé comment il a oeuvré «à l’ouverture d’une voie inédite pour acheminer des aides alimentaires et médicales urgentes à nos frères à Gaza». Un engagement personnel du Souverain pour qui l’intérêt qu’attache le Royaume aux affaires internes de notre pays ne saurait nous détourner de la tragédie du peuple palestinien frère.

C’est en vertu de cet engagement responsable que le Souverain a promis de continuer à appuyer «les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion d’un cessez-le-feu concret et durable et le redressement de la situation humanitaire».

Pour le roi Mohammed VI, «l’aggravation de la situation dans la région exige de sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d’une solution définitive à ce conflit». Et au Souverain de décliner des pistes de réflexion pour parvenir à une paix durable dans cette région embrasée.

«Si parvenir à la cessation des hostilités à Gaza est une priorité urgente, ceci doit se faire en parallèle avec l’ouverture d’un horizon politique susceptible d’instaurer une paix juste et durable dans la région», explique le Souverain pour qui tout processus de paix doit être préservé de tous les extrémistes et de tous les côtés.

Le Souverain préconise que «le recours aux négociations pour ressusciter le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne impose de barrer la route aux extrémistes de tous bords».

Le roi Mohammed VI rappelle également dans son discours la position de tous les jours du Maroc qui n’a cessé d’appeler à la solution des deux États vivant côte à côte dans la sécurité et la stabilité.

«La sécurité et la stabilité ne seront totalement instaurées dans la région que si cette dynamique est inscrite dans le cadre de la solution à deux États, aux termes de laquelle Gaza est partie intégrante des territoires de l’État palestinien indépendant, avec Al Qods Oriental comme capitale», conclut le Souverain dans cette partie de son discours réservée à la cause palestinienne.