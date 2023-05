Diplomatie. Nasser Bourita reçoit plusieurs ambassadeurs nouvellement accrédités au Maroc

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, recevant Moonika Kase, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Estonie, avec résidence à Lisbonne.

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a récemment reçu à Rabat, les ambassadeurs nouvellement nommés de différents pays, venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs États respectifs au Maroc.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd'hui à Rabat, S.E.M. Mamadou Coulibaly, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Burkina Faso auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. pic.twitter.com/DUx2XQJfqg — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 22, 2023

Les diplomates en question sont Mamadou Coulibaly, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burkina Faso, UK Sarun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Cambodge, et de Moonika Kase, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Estonie, avec résidence à Lisbonne.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd'hui à Rabat, Mme Moonika Kase venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Estonie auprès de SM le Roi Mohammed VI, avec résidence à Lisbonne. pic.twitter.com/pIZL2aRw5S — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 25, 2023