Politique

Diligence et rigueur: les deux clés du nouveau cap royal

Le roi Mohammed VI à l’ouverture de la session parlementaire d’automne.

Revue de presseÀ travers un discours ferme et visionnaire devant le Parlement, le roi Mohammed VI fixe le cap du prochain cycle politique: plus de rapidité, plus de sérieux et moins de discours creux. Un appel à rompre avec la lenteur administrative et à replacer l’action publique dans une logique d’efficacité territoriale, de justice sociale et de responsabilité partagée entre gouvernement, Parlement et forces vives du pays. Cet article est une revue de presse tirée de l’éditorial du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 10/10/2025 à 20h11

La feuille de route du travail gouvernemental est désormais tracée: vitesse d’exécution et sérieux dans l’action. Deux mots que le roi Mohammed VI a choisis comme boussole du mandat politique et administratif à venir, lors du discours qu’il a prononcé, vendredi, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son éditorial du samedi 11 octobre. Le développement local est le miroir fidèle du Maroc en progrès et solidaire, a affirmé le Souverain, rappelant que la véritable mesure de la réussite nationale se lit d’abord dans les territoires, dans la vie quotidienne des citoyens, et non dans les slogans.

Le Roi a été clair, lit-on: la justice sociale et la réduction des inégalités territoriales ne sont ni un slogan creux ni une priorité conjoncturelle, mais «une orientation stratégique» qui doit inspirer toutes les politiques publiques. Le Souverain attend un rythme plus rapide et un impact plus fort du nouveau cycle des programmes de développement territorial, le grand tournant nécessitant un changement profond des mentalités et des méthodes de travail.

Dans cet esprit, le discours royal a fixé plusieurs priorités concrètes, souligne Al Ahdath Al Maghribia. D’abord, accorder une attention particulière aux zones les plus fragiles, notamment les régions de montagne et les oasis, qui représentent près de 30% du territoire national. Ces zones, a souligné le Roi, ont besoin d’une politique publique intégrée qui tienne compte de leurs spécificités et de leurs nombreux atouts.

Le Souverain a également insisté sur la mise en œuvre rigoureuse des politiques de développement durable du littoral, à travers notamment l’application de la loi sur le littoral et du plan national dédié. Le Roi a également appelé à étendre le programme des centres ruraux émergents.

Mais le diagnostic royal ne s’arrête pas à la gouvernance territoriale. C’est un appel à la réforme des mentalités, à la fin des pratiques bureaucratiques, écrit Al Ahdath. Pour le Roi, il est inacceptable de négliger l’efficacité et la rentabilité de l’investissement public.

Le message adressé au Parlement a, lui aussi, été sans détour: les élus sont appelés à agir avec sérieux et responsabilité, à finaliser les chantiers législatifs en cours et à suivre de près la mise en œuvre des programmes et projets. Le Roi a également exhorté les parlementaires à rester attentifs aux préoccupations des citoyens, à encadrer la société et à mieux communiquer sur les initiatives publiques.

Enfin, le Souverain a rappelé que cette mission incombe également aux partis politiques, aux élus locaux, aux médias et à la société civile, car toutes les forces vives de la Nation doivent participer à l’effort collectif de transformation.

Ainsi, à travers ce discours, le roi Mohammed VI ne se contente pas de fixer des orientations, il impose un rythme et un état d’esprit: celui du sérieux, de la rapidité et de la responsabilité.

Par La Rédaction
Le 10/10/2025 à 20h11
#Discours royal#Roi Mohammed VI

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Un discours d’État et non de circonstance: la vision royale de la justice sociale

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Ouverture du Parlement: développement local et justice sociale au cœur du discours du Roi

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rentrée parlementaire: les réactions des députés au discours royal

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi définit les axes prioritaires d’une politique publique équitable et durable

Articles les plus lus

1
Ouverture du Parlement: développement local et justice sociale au cœur du discours du Roi
2
Fumer au Maroc: quand la loi part en fumée
3
Un discours d’État et non de circonstance: la vision royale de la justice sociale
4
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
5
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
6
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
7
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
8
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
Revues de presse

Voir plus