Diligence et rigueur: les deux clés du nouveau cap royal

La feuille de route du travail gouvernemental est désormais tracée: vitesse d’exécution et sérieux dans l’action. Deux mots que le roi Mohammed VI a choisis comme boussole du mandat politique et administratif à venir, lors du discours qu’il a prononcé, vendredi, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, relève le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son éditorial du samedi 11 octobre. Le développement local est le miroir fidèle du Maroc en progrès et solidaire, a affirmé le Souverain, rappelant que la véritable mesure de la réussite nationale se lit d’abord dans les territoires, dans la vie quotidienne des citoyens, et non dans les slogans.

Le Roi a été clair, lit-on: la justice sociale et la réduction des inégalités territoriales ne sont ni un slogan creux ni une priorité conjoncturelle, mais «une orientation stratégique» qui doit inspirer toutes les politiques publiques. Le Souverain attend un rythme plus rapide et un impact plus fort du nouveau cycle des programmes de développement territorial, le grand tournant nécessitant un changement profond des mentalités et des méthodes de travail.

Dans cet esprit, le discours royal a fixé plusieurs priorités concrètes, souligne Al Ahdath Al Maghribia. D’abord, accorder une attention particulière aux zones les plus fragiles, notamment les régions de montagne et les oasis, qui représentent près de 30% du territoire national. Ces zones, a souligné le Roi, ont besoin d’une politique publique intégrée qui tienne compte de leurs spécificités et de leurs nombreux atouts.

Le Souverain a également insisté sur la mise en œuvre rigoureuse des politiques de développement durable du littoral, à travers notamment l’application de la loi sur le littoral et du plan national dédié. Le Roi a également appelé à étendre le programme des centres ruraux émergents.

Mais le diagnostic royal ne s’arrête pas à la gouvernance territoriale. C’est un appel à la réforme des mentalités, à la fin des pratiques bureaucratiques, écrit Al Ahdath. Pour le Roi, il est inacceptable de négliger l’efficacité et la rentabilité de l’investissement public.

Le message adressé au Parlement a, lui aussi, été sans détour: les élus sont appelés à agir avec sérieux et responsabilité, à finaliser les chantiers législatifs en cours et à suivre de près la mise en œuvre des programmes et projets. Le Roi a également exhorté les parlementaires à rester attentifs aux préoccupations des citoyens, à encadrer la société et à mieux communiquer sur les initiatives publiques.

Enfin, le Souverain a rappelé que cette mission incombe également aux partis politiques, aux élus locaux, aux médias et à la société civile, car toutes les forces vives de la Nation doivent participer à l’effort collectif de transformation.

Ainsi, à travers ce discours, le roi Mohammed VI ne se contente pas de fixer des orientations, il impose un rythme et un état d’esprit: celui du sérieux, de la rapidité et de la responsabilité.