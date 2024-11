Découpage administratif: de nouvelles provinces créées à l'horizon 2027

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, n’a pas exclu la possibilité de créer de nouvelles préfectures et des conseils communaux à l’horizon 2027 dans le cadre d’un nouveau découpage administratif. Le ministre répondait aux interventions des parlementaires lors de la réunion de la commission de l’Intérieur à la Chambre des conseillers, rapporte Assabah du week-end (30 novembre et 1er décembre).

Le doyen des parlementaires, Mahmoud Archane, a demandé au ministre de séparer la ville de Tiflet du chef-lieu de la province, Khemisset et d’y créer une préfecture indépendante. Les experts du ministère se penchent, d’une manière proactive, sur l’élaboration d’un avant-projet pour réaliser un nouveau découpage administratif dans le but de créer de nouvelles préfectures dans plusieurs régions du royaume.

D’autant que l’expérience de la création de préfectures à Guercif, Midelt, Fkih Ben Salah, Sidi Bennour, Ouezzane et Sidi Slimane a donné des résultats probants. Par conséquent, les experts du ministère étudient la possibilité de créer une préfecture à Midelt qui s’étendrait jusqu’à la région de Zaër aux frontières de Khouribga, Kenitra et Salé. Il est question aussi de la création d’une préfecture à Ksar El-Kebir qui s’étendrait jusqu’au Arbaoua et Souk El Arbaa du Gharb relevant actuellement de la zone d’influence de la province de Kenitra.

Dans ce contexte, le parti de l’Istiqlal a demandé la création d’une nouvelle préfecture dans la province de Taroudant, considérée comme la plus grande au Maroc, puisqu’elle comprend 89 communes. La dirigeante de l’Istiqlal, Zineb Kayouh, a réclamé la division de Taroudant en deux préfectures pour pallier la carence de services administratifs et sociaux. Pour les sources d’Assabah, ces revendications pourraient être satisfaites au vu de la réponse plutôt positive du ministre.