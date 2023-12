Debunk: non, il n’y a eu aucune désertion d’éléments des FAR

Souffrant d’une vague de désertions dans ses rangs, y compris parmi ses hauts gradés, la junte au pouvoir en Algérie, adepte des fake news, voudrait que le phénomène concerne… Le Maroc. C’est ainsi que des médias inféodés au régime du pays voisin multiplient les fake news sur le Royaume. La dernière trouvaille en date suppose que 138 officiers aient fui une caserne militaire de Rabat avant de prendre le large dans des embarcations de fortune vers l’Europe.

Rien n’est cependant moins vrai. Sur leur compte officiel Facebook, les Forces armées royales apportent un démenti formel à ces rumeurs.

«Des supports médiatiques opérant pour le compte de parties hostiles au Maroc ont colporté des informations mensongères sur de supposées désertions d’un groupe d’officiers de l’armée marocaine», indiquent les FAR.

De telles balivernes ne sont autre que le «reflet d’un grand désespoir et de l’improvisation à laquelle les ennemis du Maroc sont acculés après l’échec de nombreuses autres tentatives, et à travers moult procédés, d’entamer l’image du Royaume».

Pour les FAR, ces fake news visent à porter atteinte au moral et la solidité des éléments de l’armée marocaine. C’est peine perdue et il en faut un peu plus pour y arriver.