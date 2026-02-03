Politique

Cour des comptes: 14 partis politiques doivent restituer 21,85 millions de dirhams

La présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/02/2026 à 15h30

VidéoSi une majorité de formations a procédé à la restitution des aides publiques non utilisées au titre de l’année 2023, quatorze partis demeurent en défaut de remboursement pour un montant cumulé de 21,85 millions de dirhams. Devant le Parlement, la présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a dressé un état des lieux contrasté, entre régularisations engagées et manquements persistants aux obligations légales.

Sur le total des aides financières publiques accordées en 2023, les partis politiques ont restitué 36 millions de dirhams, a indiqué ce mardi devant le Parlement la présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui.

Donnant lecture de son rapport 2024-2025 devant les deux chambres du Parlement réunies, la présidente de la Cour des comptes n’a pas livré de détails sur le montant global des aides accordées aux différentes formations politiques.

Toutefois, un communiqué de la Cour des comptes publié en mai 2025 précisait que les partis politiques représentés à la Chambre des représentants avaient justifié leurs dépenses en procédant à la restitution des montants de soutien public non utilisés. Parmi ces partis figurent notamment le RNI, le PAM, l’USFP, le MP, le PJD, le PPS et l’UC.

«24 partis politiques ont restitué au Trésor 36,03 millions de dirhams sur les montants reçus au titre du soutien public accordé, soit pour le financement des campagnes électorales, soit pour le soutien annuel», indique le rapport. Ce montant comprend 28,71 millions de dirhams relatifs aux campagnes électorales, 2,53 millions de dirhams au titre des dépenses de gestion et 4,79 millions de dirhams destinés aux missions, études et recherches.

Lire aussi : Audit des comptes des partis politiques: ce que révèle le nouveau rapport de la Cour des comptes

La présidente de la Cour des comptes a précisé que ces partis étaient en cours d’assainissement de leur situation financière vis-à-vis du ministère de l’Intérieur.

En revanche, souligne la même source, «14 partis politiques restaient débiteurs d’un montant total de 21,85 millions de dirhams au cours de la même période».

La Cour des comptes a également indiqué avoir recommandé au ministère de l’Intérieur d’inciter les formations politiques concernées à respecter leurs obligations légales en matière de restitution des montants indûment perçus.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/02/2026 à 15h30
#Cour des comptes#partis politiques

