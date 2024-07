Conséquences juridiques des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien: le Maroc accueille favorablement l’avis de la CIJ

Le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, insiste sur l’importance de cet avis consultatif pour le soutien des droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain avec Al Qods-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël dans le cadre de la solution à deux États, a précisé la même source.

Et d’ajouter que le Royaume du Maroc rejette toutes les pratiques et mesures ayant pour objet d’altérer le statut juridique historique prévalant sur le terrain, et qui sapent les efforts visant à rétablir la stabilité et l’apaisement dans la région.