Conseil des ministres: Khalid Aït Taleb nommé nouveau wali de Fès-Meknès

Reconnu comme figure emblématique du secteur de la santé au Maroc, Khalid Aït Taleb, ancien ministre, est aujourd’hui nommé par le roi Mohammed VI, nouveau wali de la région Fès-Meknes.

Âgé de 59 ans et originaire de la région d’Agadir, Khalid Aït Taleb, a d’abord été professeur de médecine et chirurgien général de formation. Il a débuté sa carrière en 1989 comme interne au CHU de Rabat avant de rejoindre le Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, dont il prendra la direction à partir de 2009, année de son inauguration.

Une année plus tôt, il préside le conseil d’administration de l’Institut de recherche sur le cancer et fait partie du comité d’experts du ministère de la Santé.

Lire aussi : Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi

Durant ses dix années à la tête du CHU, où il a également été chef de service de chirurgie viscérale, il s’est distingué par son sens de la gestion et son engagement pour la modernisation des infrastructures hospitalières.

En 2016, il est élu président de l’Alliance des CHU du Maroc, puis désigné en 2019, secrétaire général par interim du ministère de la Santé avant d’être nommé ministre dans le gouvernement El Otmani, poste qu’il a occupé durant la crise du Covid-19. En Octobre 2024, il est remplacé par Amine Tehraoui et quitte ses fonctions ministérielles.

Sa nomination à la tête de la région Fès-Meknès, ce dimanche, marque une nouvelle étape dans sa carrière dans le service public.