Politique

Conseil des ministres: Khalid Aït Taleb nommé nouveau wali de Fès-Meknès

Khalid Aït Taleb, wali de la région Fès-Meknès.. le360

À l’issue du Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI ce dimanche 19 octobre à Rabat, Khalid Aït Taleb, ancien ministre de la Santé, a été nommé wali de la région Fès-Meknès.

Par Ryme Bousfiha
Le 19/10/2025 à 20h06

Reconnu comme figure emblématique du secteur de la santé au Maroc, Khalid Aït Taleb, ancien ministre, est aujourd’hui nommé par le roi Mohammed VI, nouveau wali de la région Fès-Meknes.

Âgé de 59 ans et originaire de la région d’Agadir, Khalid Aït Taleb, a d’abord été professeur de médecine et chirurgien général de formation. Il a débuté sa carrière en 1989 comme interne au CHU de Rabat avant de rejoindre le Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, dont il prendra la direction à partir de 2009, année de son inauguration.

Une année plus tôt, il préside le conseil d’administration de l’Institut de recherche sur le cancer et fait partie du comité d’experts du ministère de la Santé.

Lire aussi : Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi

Durant ses dix années à la tête du CHU, où il a également été chef de service de chirurgie viscérale, il s’est distingué par son sens de la gestion et son engagement pour la modernisation des infrastructures hospitalières.

En 2016, il est élu président de l’Alliance des CHU du Maroc, puis désigné en 2019, secrétaire général par interim du ministère de la Santé avant d’être nommé ministre dans le gouvernement El Otmani, poste qu’il a occupé durant la crise du Covid-19. En Octobre 2024, il est remplacé par Amine Tehraoui et quitte ses fonctions ministérielles.

Sa nomination à la tête de la région Fès-Meknès, ce dimanche, marque une nouvelle étape dans sa carrière dans le service public.

Par Ryme Bousfiha
Le 19/10/2025 à 20h06
#Conseil des ministres#Khalid Aït Taleb#Ministère de la Santé#wali#Fès-Meknès#nomination#Roi Mohammed VI#Politique

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres: en voici les conclusions

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres: PLF 2025, accords internationaux et nouvelles nominations à l’ordre du jour

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi préside un Conseil des ministres, voici ce qui y a été décidé

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Teaser. Grand format avec Khalid Ait Taleb. Tout sur la réforme de la santé

Articles les plus lus

1
Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi
2
Exclu360. Mondial U20: Fouzi Lekjaa et Nasser Bourita à l’Ambassade du Maroc à Santiago avant la grande finale
3
Résolution sur le Sahara: comment Washington signe définitivement la fin de partie pour Alger
4
Le Maroc se dote de sa première université dédiée à la musique et à la danse
5
Territoires maliens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
6
Les raisons sordides qui ont conduit Abdelmadjid Tebboune à emprisonner Nacer El Djinn
7
Parties prenantes, objectifs, capacités: tout savoir sur le centre de maintenance aéronautique militaire de Benslimane
8
En nombre réduit, des jeunes de la génération Z manifestent de nouveau à Casablanca
Revues de presse

Voir plus