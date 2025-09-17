Communes: les crédits du FEC instrumentalisés à des fins électorales

À l’approche des échéances électorales, des communes urbaines et rurales recourent, ces derniers temps, aux crédits du Fonds d’équipement communal (FEC) pour financer des projets que des élus exploitent à des fins purement électorales.

Ces projets, portant généralement sur des programmes de renforcement des infrastructures de base, sont ainsi instrumentalisés afin de servir des fiefs électoraux et d’en priver ceux des adversaires.

C’est le scandale qui a été dénoncé et soulevé par des plaintes adressées aux autorités locales et au ministère de l’Intérieur, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 18 septembre.

Au niveau de certaines communes, expliquent les sources du quotidien, «des projets financés par le Fonds d’équipement communal (FEC) sont lancés dans des circonscriptions électorales bien déterminées, alors que d’autres ont été marginalisées».

C’est pour cela, a poursuivi Assabah, que des bureaux en place ont été accusés d’avoir instrumentalisé les crédits accordés par le FEC aux communes à des fins électorales.

À ce sujet, les plaintes déposées auprès des autorités compétentes leur demandent de durcir les contrôles en amont afin d’assurer la bonne mise en application des financements obtenus auprès du FEC pour concrétiser les projets de développement tels qu’ils ont été planifiés et approuvés par les sessions des communes concernées.

D’ailleurs, écrit le quotidien, «des commissions d’inspection, relevant du ministère de tutelle, avaient déjà relevé que des communes ayant bénéficié des crédits auprès du FEC pour lancer des projets de développement, notamment le renforcement des canaux d’assainissement liquide, la création d’espaces verts, aménagement de voies structurantes, de quartiers sous-équipés, la construction de centres sociaux, culturels et sportifs, n’ont pas été réalisés».

Autant dire que des communes sont lourdement endettées, sans pour autant servir la politique de proximité.