Code du travail: le CESE recommande l’intégration du travail à distance

Le 18 juin dernier, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié ses recommandations sur l’emploi dans un avis d’auto-saisine, selon l’hebdomadaire Al Ayyam. Le CESE préconise une réforme des réglementations de l’emploi pour mieux s’adapter à l’évolution constante du marché et à ses transformations structurelles, notamment celles induites par les nouvelles technologies.

Ainsi, les activités atypiques et les concepts de télétravail, de plateformes numériques, de travail à temps partiel et travail à plein temps devraient être définis pour mieux être encadrés et régis par des textes de loi, en respectant des conditions de travail décentes. Pour ce faire, indique l’hebdomadaire, le CESE appelle à la réforme des articles 6 et 8 de l’actuel Code du travail.

La révision de ces articles visera notamment à intégrer les nouvelles formes de travail. Elle permettra de clarifier les différentes relations entre employés et employeurs, qu’il s’agisse du salariat, de la sous-traitance, du temps partiel ou du temps plein.

L’avis du CESE souligne également la nécessité d’adapter le dialogue social aux nouvelles réalités du marché de l’emploi. Il devrait ainsi permettre aux télétravailleurs d’engager des discussions avec leurs employeurs pour améliorer leurs conditions de travail, à l’image des employés présents sur site.

La mise à jour des textes législatifs est essentielle. Elle permettra de protéger les droits des travailleurs, de créer de nouvelles formes d’emploi et des opportunités, d’améliorer le rendement et de renforcer la compétitivité des entreprises. En somme, adapter ces lois est crucial pour accompagner l’évolution constante du monde du travail et stimuler l’économie nationale.