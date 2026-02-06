Politique

Chèque sans provision: ce que change la nouvelle circulaire du Ministère public

DR

Revue de pressePar une circulaire récente, la présidence du ministère public précise les nouvelles orientations procédurales et répressives applicables aux infractions liées aux chèques. L’objectif affirmé est d’harmoniser les pratiques judiciaires, d’accélérer le traitement des contentieux et de privilégier les solutions préventives et alternatives à l’incarcération. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 06/02/2026 à 19h31

Le procureur général du Roi près la cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public, a adressé aux magistrats une circulaire détaillant les nouvelles dispositions applicables aux infractions relatives aux chèques. Ce texte s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement des réformes législatives visant à unifier l’action judiciaire et à renforcer l’efficacité du traitement de ces litiges, particulièrement fréquents devant les tribunaux.

La circulaire souligne notamment que la notification préalable au tireur du chèque est désormais érigée en condition légale préalable à toute poursuite publique en cas de défaut de provision, rapporte Al Akhbar de ce week-end (7 et 8 février). Cette notification, qui ouvre un délai de régularisation de trente jours renouvelables, offre au débiteur le choix soit de constituer la provision, soit de payer directement le montant du chèque. Elle peut également donner lieu, si les circonstances l’exigent, à des mesures de contrôle judiciaire.

Il est précisé que le paiement ou le désistement de la plainte, lorsqu’il est accompagné du versement d’une amende fixée à 2% du montant du chèque, entraîne l’irrecevabilité des poursuites ou leur classement sans suite, selon les cas. Cette disposition s’inscrit dans une volonté explicite de limiter le recours aux poursuites pénales et de favoriser les règlements rapides. Les nouvelles mesures comportent également une refonte du système répressif.

Ainsi, la peine privative de liberté est supprimée pour le simple délit d’acceptation d’un chèque en garantie, tandis que les sanctions sont durcies en cas de falsification ou de violation d’interdiction d’émission. Par ailleurs, l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit des personnes condamnées qui auront soit payé le chèque, soit obtenu le désistement du bénéficiaire. La circulaire exclut en outre l’application des peines alternatives aux crimes liés aux chèques.

La présidence du ministère public a insisté sur l’application immédiate de ces dispositions à compter de leur publication, précisant que les affaires en cours bénéficieront des mesures les plus favorables à l’accusé, conformément aux principes constitutionnels et aux règles générales du droit pénal.

Aux yeux des observateurs, cette circulaire marque une avancée notable vers une rationalisation de la politique pénale dans le contentieux des chèques, note Al Akhbar. Elle vise à concilier la protection des droits des créanciers et la stabilité des transactions commerciales, tout en réduisant l’usage excessif de l’emprisonnement, contribuant ainsi à renforcer la confiance dans la justice et à consacrer la sécurité juridique.

Par Hassan Benadad
Le 06/02/2026 à 19h31
#Chèque#Ministère public

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Réforme du chèque au Maroc: plus de souplesse mais une crédibilité en question

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Chèque sans provision: ce que dit le ministère de la Justice sur la dépénalisation

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Code de commerce: de nouvelles dispositions pour réhabiliter le chèque

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Vers une réforme profonde du régime juridique du chèque au Royaume du Maroc

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
3
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
4
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
5
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
6
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
7
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
8
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
Revues de presse

Voir plus