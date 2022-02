© Copyright : MAP

Kiosque360. Les Académies régionales d’éducation et de formation ont été épinglées par de nombreux rapports. C’est la raison pour laquelle leur ministre de tutelle, Chakib Benmoussa, vient de leur retirer tous les marchés de construction et de réhabilitation des écoles, rapporte le quotidien Al Akhbar dont est tirée cette revue de presse.

Désormais, l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), relevant du ministère de l’Equipement et de l’eau, sera chargée de l’exécution des marchés de construction et de réhabilitation des écoles et infrastructures scolaires à travers toutes les régions du royaume, missions jusqu’ici relevant des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

C’est ainsi qu’en a décidé Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 11 février, en réaction à de nombreux rapports des Cours régionales des comptes mettant le doigt sur de multiples dysfonctionnements en matière de construction et de réhabilitation des écoles.

Mercredi dernier, Chakib Benmoussa a signé une convention-cadre avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des finances, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, ainsi que Zineb Benmoussa, directrice de l’Agence nationale des équipements publics, en vertu de laquelle les AREF vont désormais se concentrer sur leur mission éducative et de formation au niveau régional.

Selon la nouvelle convention-cadre, les AREF, sous la supervision du ministère de tutelle, vont signer des contrats de marchés relatifs aux écoles avec l’Agence nationale des équipements publics, sachant que c’est le ministère de l’Education qui débloquera les enveloppes nécessaires aux financements de ces marchés et projets.

Al Akhbar précise que cette convention-cadre va d’abord être appliquée au niveau de AREF-pilotes, à savoir celles de la région Casablanca-Settat et de la région Fès-Meknès, avant d’être généralisée aux autres régions du royaume.

C’est donc une gestion déléguée des établissements scolaires, confiée à l’ANEP, que le ministère de Chakib Moussa vient d’instaurer, en collaboration avec plusieurs autres départements.