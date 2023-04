Banditisme, trafic d’armes et violences à Tindouf

Des trafiquants de tous genres et des bandes criminelles, de mèche avec la direction du Polisario, sèment la terreur dans les camps de Tindouf.. DR

Les pratiques de l’esclavage dans les camps de Tindouf et les autres formes de traite, d’exploitation des séquestrés et de torture ont été vigoureusement dénoncées par un rapport du Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forsatin).

Le rapport de cette ONG a mis à nu ces formes de torture qui vont jusqu’à «livrer» des séquestrés à des trafiquants de drogue et d’armes en contrepartie d’actions ou de manœuvres en faveur de la direction du Polisario. Les chefs des milices du Polisario font tout pour préserver leur pouvoir.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet, dans son édition du jeudi 20 avril, «des éléments du Polisario alimentent en informations les trafiquants en tous genres et les autres bandes criminelles dans les camps de Tindouf afin de baliser la voie pour leurs déplacements en toute sécurité».

Ces bandes armées disposent d’un pouvoir et des moyens leur permettant de semer et d’entretenir la terreur dans les camps de Tindouf. Elles œuvrent et manœuvrent avec les chefs du Polisario pour bénéficier ensemble du chaos provoqué dans toute la zone.

Ces bandes, précisent les mêmes sources, «enlèvent des séquestrés, les torturent et les amputent de certains organes, comme l’oreille ou les doigts, qu’elles envoient à leurs familles pour obtenir des rançons».

En plus de ces pires et horribles formes de torture, d’esclavage et d’exploitation, les bandes criminelles en question détournent les aides humanitaires acheminées vers les camps de Tindouf, indiquent les mêmes sources. Toutes ces pratiques sont tolérées par la direction du Polisario qui maintient la terreur dans les camps pour tirer profit de cette situation dramatique qui n’a que trop duré, souligne le rapport de l’ONG Forsatin qui appelle la communauté internationale à agir.