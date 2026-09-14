Arrivée au Maroc de la Première Dame de la République du Kenya, Rachel Ruto, pour une visite de travail

La princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto, première dame de la république du Kenya. (Archives)

À sa descente d’avion à l’aéroport de Rabat-Salé, Rachel Ruto a été accueillie par la princesse Lalla Asmaa.

Après avoir passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, la princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Kenya ont été saluées par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi et le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi.

La princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto ont été également saluées par le président du Conseil communal de Salé, Omar Sentissi, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal, et le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli.

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Par la suite, la princesse Lalla Asmaa a été saluée par Jessica Gakinya, ambassadrice du Kenya au Royaume du Maroc, des membres de l’Ambassade du Kenya, ainsi que par des membres de la délégation accompagnant la Première Dame.

Rachel Ruto a ensuite été conviée à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

Après une brève pause au Salon royal de l’aéroport, le cortège de la princesse Lalla Asmaa et de la Première Dame de la République du Kenya s’est dirigé vers le lieu de résidence de Rachel Ruto.