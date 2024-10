Ahmed Reda Chami nommé ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne à Bruxelles

Ahmed Reda Chami est ingénieur des arts et manufactures de l’Ecole Centrale de Paris (1985) et titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) à la John E. Anderson Graduate School of Management à l’Université de Californie à Los Angeles - UCLA (1989).

En février 2016, il est nommé ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union européenne à Bruxelles, avant d’être nommé par le roi Mohammed VI en date du 3 décembre 2018, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Né le 16 mai 1961 à Casablanca, Ahmed Reda Chami a également été ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El Fassi (2007-2011), puis député de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) pour la ville de Fès (de 2011 à février 2016).

Ahmed Reda Chami avait aussi occupé plusieurs postes au sein de la multinationale Microsoft, dont celui de responsable pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest et pour l’Asie du Sud-Est.