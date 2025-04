African Lion 2025: le compte à rebours est lancé

Selon un communiqué officiel du commandement général des FAR, «African Lion 2025» se déploie sur plusieurs sites stratégiques, dont Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Tifnit, Kénitra et Benguérir.

Considéré comme l’un des plus importants exercices militaires du continent africain, cet événement rassemble, outre les FAR et leurs homologues américains, des délégations venues d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, y participant activement ou en qualité d’observateurs.

Cette édition «renforcera les capacités opérationnelles à travers des simulations terrestres, aériennes et maritimes, incluant des manœuvres de forces spéciales et des opérations aéroportées, de jour comme de nuit», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 15 avril.

Un accent particulier sera mis sur la planification stratégique, avec des ateliers dédiés aux officiers d’état-major, ainsi que sur des initiatives humanitaires et sociales, reflétant une approche globale de la sécurité.

L’exercice African Lion «incarne plus qu’une simple coopération militaire, car il symbolise l’engagement du Maroc en faveur d’un partenariat international renforcé», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Depuis sa création en 2007, cette manœuvre n’a cessé de gagner en importance, consolidant la position du Royaume comme acteur-clé dans «la promotion de la paix et de la sécurité à l’échelle continentale et internationale», atteste le quotidien.