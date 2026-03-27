À Rabat, l’ambassadeur d’Espagne défend la langue espagnole comme pont entre les deux rives

À l’occasion d’un événement organisé à la résidence d’Espagne, l’ambassadeur Enrique Ojeda Vila est revenu sur la place qu’occupe la langue espagnole au Maroc et sur son rôle structurant dans les relations bilatérales. Solidement ancrée dans plusieurs régions du Royaume, en particulier dans le nord, la langue espagnole dépasse aujourd’hui ce seul ancrage territorial. Elle continue de jouer un rôle clé dans la dynamique des échanges culturels, éducatifs et sociaux entre les deux pays.

Dans son intervention, Enrique Ojeda Vila a rappelé que la langue espagnole s’inscrit pleinement dans le paysage linguistique marocain. «Elle est parlée naturellement dans différentes régions du Royaume, notamment dans le nord, mais pas exclusivement», a-t-il souligné. Il a également insisté sur le fait que sa diffusion dépasse le seul cadre éducatif. L’enseignement, les initiatives culturelles, les coopérations scientifiques ainsi que les coproductions artistiques contribuent à entretenir cette présence et à faire de l’espagnol un véritable vecteur de rapprochement entre les sociétés. Dans ce contexte, l’ambassadeur a salué le lancement récent de l’édition espagnole de notre média Le360, qu’il considère comme une initiative de nature à renforcer la circulation de l’information entre les deux pays.

Au-delà de sa dimension linguistique, le diplomate a replacé l’espagnol au cœur de la relation bilatérale, estimant que l’existence de médias s’exprimant dans cette langue favorise une meilleure compréhension mutuelle. «Cela permet de mieux se connaître, entre nos sociétés et entre nos citoyens», a-t-il conclu.

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L’ambassadeur a par ailleurs mis en avant le rôle du sport comme levier de rapprochement, dans un contexte de renforcement des liens entre le Maroc et l’Espagne dans ce domaine. «Le sport permet d’atteindre des publics moins accessibles par d’autres canaux», a-t-il indiqué, en soulignant son impact auprès des jeunes générations. Le suivi du football espagnol au Maroc, mais également d’autres disciplines, contribue ainsi à la diffusion de la langue. «À travers cet intérêt, de nombreux jeunes découvrent, comprennent et s’approprient l’espagnol», a-t-il ajouté.

Depuis Rabat, le message se veut clair: la langue espagnole s’affirme comme un vecteur durable de rapprochement entre le Maroc et l’Espagne, en accompagnant les échanges bien au-delà des seuls cadres institutionnels.