© Copyright : Karakizi

A l’orée du sommet de Ligue arabe, prévu au printemps à Alger, la junte algérienne a reçu une humiliante mise en garde, adressée par l’instance panarabe. La Ligue arabe somme en effet tous les Etats membres d’adopter la carte du Royaume du Maroc, intégrant le Sahara occidental. Le régime algérien continue d’avaler des couleuvres sans réagir.

L’Algérie, censée accueillir en mars 2022 le prochain sommet des chefs d’Etat arabes, vient de recevoir un message clair et net de la part de la Ligue arabe. Cette instance lui a en effet signifié qu’elle reconnaît, sans la moindre équivoque, la marocanité du Sahara en officialisant une carte du monde arabe qui intègre au Maroc ses Provinces du Sud. En effet, la Ligue des Etats arabes a adressé une note à tous les organes et organisations sous sa bannière, recommandant l'adoption d'une carte unifiée dans tous les événements qu'ils organisent, en joignant une carte des pays arabes comprenant la carte complète du Maroc. La Ligue arabe a exigé le respect total de cette note.

D’ailleurs, ce dimanche 26 décembre, le régime algérien était attendu au tournant dans un premier test pour savoir s’il allait se conformer à la nouvelle recommandation de la Ligue arabe, qui lui est particulièrement destinée. En effet, les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (26-28 décembre), une réunion d’experts et ministres organisée en partenariat avec l’Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science (Alesco, selon acronyme anglais), se sont ouverts ce dimanche matin, 26 décembre 2021, à Alger. La junte a beau vouer une haine viscérale au Maroc et mobiliser toutes sa diplomatie et d’énormes moyens financiers à seule fin de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, elle ne peut pas ne pas se conformer à l’injonction du secrétariat général de la Ligue arabe. Surtout qu’elle cherche à tout prix à éviter l’humiliation d’un report ou d’une sous-représentativité au sommet extraordinaire de la Ligue arabe qu’elle veut organiser à Alger, dans l’espoir à la fois de redorer le blason d’une diplomatie atone et de servir des slogans pour la consommation interne.

Preuve de l’extrême gêne du régime algérien face à la mise en garde de la Ligue arabe, les médias locaux n’ont pas commenté la décision de l’organisation panarabe.

Ce black-out total est révélateur d’un profond malaise. Surtout que la décision de la Ligue arabe intervient en ligne droite de celle du Conseil de coopération du Golfe qui, à l’issue de son dernier sommet tenu le mardi 14 décembre 2021, a adressé un sévère recadrage au régime algérien. Le CCG a ainsi soutenu sans équivoque, dans sa déclaration finale, la marocanité du Sahara, et s’est même porté garant de la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Rappelons que la dernière réunion des ministres arabes de l’Habitat, qui s’est tenue le 21 décembre dernier à Amman, en Jordanie, a également souligné «la nécessité de respecter la géographie et la souveraineté des Etats et à veiller dans toutes les manifestations organisées par les organismes, les fédérations et les organisations affiliés au Conseil des ministres arabes de l’Habitat d’afficher leur carte complète».

Ces différentes positions réitérées par les pays arabes constituent un véritable camouflet pour le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qui avait promis de transformer le prochain sommet arabe en coup dur pour le Maroc. Il s’était également trop avancé dans des allusions à créer dans cet hypothétique sommet un front contre les pays arabes normalisateurs avec l’Etat d’Israël, avec évidemment le Maroc dans le viseur.

Le chef de la diplomatie algérienne reçoit ainsi des gifles sans broncher. La pire chose pour la junte serait de mécontenter les Etats influents de la Ligue arabe et de mettre en péril l’organisation du sommet ou, pire encore, de s’exposer à l’humiliation de voir une majorité de chefs d’Etat s’y faire représenter.

Le régime algérien est prêt à nier jusqu'à l'existence de la note de la Ligue arabe, comme vient de le faire, ce dimanche 26 décembre 2021, un sous-fifre de Lamamra portant le nom d’Amar Belani. Une dépêche de l’APS relaie de pitoyables explications de ce même Belani, qui affirme que «cette carte unifiée n’est pas nouvelle et elle a toujours figuré sur le site officiel de la Ligue des Etats arabes». Qui aurait pu imaginer que l’un des porte-voix de la junte va justifier la carte complète du Maroc, intégrant le Sahara occidental, au nom de l’antériorité d’une décision! On aura tout vu!

On verra si les dirigeants de la junte vont supporter l’affront de voir la carte du Maroc avec son Sahara atlantique, exhibée à Alger. Une vision cauchemardesque qui doit donner des crampes à l’estomac à Chengriha et à Tebboune.

Quant à Lamamra, il semble avoir définitivement fait le deuil d’un rayonnement de la diplomatie algérienne à l’international. Pour redorer son blason bien terni par des échecs à la pelle, il a eu recours à d’obscures officines nationales, relayées par des communiqués exaltés de l’agence de presse de la RADP (République algérienne démocratique et populaire). En effet, la majorité des médias algériens titrent sur un prestigieux prix décerné à ce «diplomate chevronné» qu'est Ramtane Lamamra. Un prestigieux prix décerné par… Le commissariat de la 7e édition du festival Aurassi. Pitoyable.