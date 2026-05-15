Saad Lamjarred condamné à 5 ans de prison pour un viol en France

D’abord figé à l’énoncé du verdict, le chanteur, qui a toujours contesté le viol, a ensuite fondu en larmes dans les bras de son épouse, qui a multiplié les gestes et les mots d’encouragement en arabe, en anglais et en français.

Il avait comparu libre à ce procès et la cour n’a pas prononcé de mandat de dépôt contre lui, en faisant valoir qu’après trois mois de détention provisoire en 2018, il avait toujours respecté les conditions de son contrôle judiciaire.

Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre du chanteur de 41 ans. Il a également été condamné à verser à la jeune femme 30.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros de frais d’avocat.