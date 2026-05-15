People

Saad Lamjarred condamné à 5 ans de prison pour un viol en France

Saad Lamjarred et son épouse, Ghita El Allaki.

Saad Lamjarred a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour le viol d’une jeune femme, rencontrée à Saint-Tropez en 2018, à l’issue d’une semaine de procès à huis clos devant la cour d’assises du Var.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/05/2026 à 20h04

D’abord figé à l’énoncé du verdict, le chanteur, qui a toujours contesté le viol, a ensuite fondu en larmes dans les bras de son épouse, qui a multiplié les gestes et les mots d’encouragement en arabe, en anglais et en français.

Il avait comparu libre à ce procès et la cour n’a pas prononcé de mandat de dépôt contre lui, en faisant valoir qu’après trois mois de détention provisoire en 2018, il avait toujours respecté les conditions de son contrôle judiciaire.

Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre du chanteur de 41 ans. Il a également été condamné à verser à la jeune femme 30.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros de frais d’avocat.

Par Le360 (avec AFP)
Le 15/05/2026 à 20h04
#Saad Lamjarred#viol#procès

LEs contenus liés

People

Tentative d’extorsion envers Saad Lamjarred: des peines de prison avec sursis requises à Paris

Société

De victime présumée à suspecte d’extorsion: les 3 millions d’euros qui bouleversent le dossier Laura Prioul face à Saad Lamjarred

Société

France: le procès pour viol de Saad Lamjarred renvoyé

Société

La présumée victime de Saad Lamjarred poursuivie pour tentative d’extorsion de 3 millions d’euros

Articles les plus lus

1
Commandant de l’AFRICOM: «Le Maroc, un pilier de la sécurité en Afrique»
2
Corniche d’Aïn Sebaâ: nouveau rebondissement, le projet entre dans une nouvelle phase
3
Et si, pour une fois, tout allait bien?
4
Grand Format Le360. Casablanca: bilan, retards et ambitions, Nabila Rmili s’explique
5
CGEM: le binôme Tazi-Bachiri élu à plus de 91% des suffrages
6
Le Polisario organisation terroriste: pourquoi le Sénat américain doit agir sans délai
7
Gestion des déchets: 1,2 milliard de dirhams à la clé et une guerre des lots qui commence à Casablanca
8
Aéronautique. 155 entreprises, 3 milliards de dollars à l’export, 27.000 emplois: ce que le Maroc a réussi en 25 ans et ce qu’il reste à faire
Revues de presse

Voir plus