Société

La présumée victime de Saad Lamjarred poursuivie pour tentative d’extorsion de 3 millions d’euros

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, accusé d'avoir violé Laura Prioul en 2016, arrive pour l'ouverture de son procès, à la cour d'assises de Paris, le 21 février 2023.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred.. AFP or licensors

Deux ans après la condamnation en première instance du chanteur marocain Saad Lamjarred pour viols et violences aggravées, un verdict dont il a fait appel, la plaignante est désormais poursuivie pour avoir tenté d’obtenir 3 millions d’euros pour retirer ses accusations. Cinq personnes, dont sa mère, une avocate et une influenceuse, doivent être jugées pour tentative d’extorsion et association de malfaiteurs.

Par Le360 (avec AFP)
Le 26/11/2025 à 13h05

Deux ans après une condamnation pour viols et violences aggravées dont le chanteur marocain Saad Lamjarred a fait appel, sa victime présumée est soupçonnée d’avoir tenté de lui extorquer 3 millions d’euros pour qu’elle retire ses accusations, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La femme de 29 ans est convoquée devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir «demandé à Saad Lamjarred, par l’intermédiaire de son manager, de verser la somme de 3 millions d’euros, pour retirer ses accusations de viol ou ne pas se présenter à l’audience devant la cour d’assises», a précisé cette source. Saad Lamjarred a pu faire échouer cette tentative de chantage en dénonçant les faits à la police.

Quatre complices présumés sont également convoqués dans cette affaire, notamment la mère de la jeune femme, une avocate ou encore une influenceuse, notamment pour «tentative d’extorsion» et «association de malfaiteurs».

Lire aussi : Entretien. «Son» Maroc, ses projets, son épouse, la star indienne Salman Khan...Tout sur la nouvelle vie de Saad Lamjarred

Lamjarred devait être rejugé en juin dernier à Créteil, près de Paris, mais l’audience avait été renvoyée, sans précision de date. Contactés par l’AFP, les avocats de la jeune femme n’ont pas donné suite.

«Ces nouveaux éléments fragilisent la crédibilité de la partie civile et par conséquent l’accusation devant la cour d’assises de Créteil», ont déclaré à l’AFP les avocats de Saad Lamjarred, Zoé Royaux et Laurent Simeray. Le chanteur avait été condamné en première instance à six ans de prison par la cour d’assises de Paris en 2023, reconnu coupable d’avoir violé et frappé en 2016, dans une chambre d’hôtel, une jeune femme rencontrée dans une boîte de nuit parisienne.

L’accusé avait clamé son innocence, et contesté avoir eu une relation sexuelle avec la jeune femme âgée de 20 ans au moment des faits. Il doit aussi être jugé par la cour d’assises du Var à Draguignan (sud-est) à partir du 1er décembre pour des faits quasi identiques survenus dans la station huppée de Saint-Tropez en 2018.

Par Le360 (avec AFP)
Le 26/11/2025 à 13h05

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Procès Saad Lamjarred: le chanteur porte plainte pour chantage, les audiences suspendues

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

People: Saad Lamjarred pose aux côtés de l’actrice américaine Jessica Biel

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique. Sortie de «Mahboubi», première collaboration de Saad Lamjarred et Hatim Ammor

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Entretien. «Son» Maroc, ses projets, son épouse, la star indienne Salman Khan...Tout sur la nouvelle vie de Saad Lamjarred

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
2
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
3
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
4
Le rire est le propre de l’homme
5
Officiel. L’ONEE va construire une autoroute électrique de 1.000 km entre Boujdour et Tensift
6
Algérie: la chute vertigineuse du dinar sur le marché parallèle a de quoi inquiéter
7
Pour Boualem Sansal, «l’Algérie est au fond du gouffre» et même le Polisario s’en détourne
8
Agriculture: les dernières pluies redonnent espoir aux éleveurs de la région de Larache
Revues de presse

Voir plus