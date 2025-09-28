Mouna Fettou: «ma nouvelle expérience théâtrale à Paris peut devenir un tremplin vers l’international»

Mouna Fettou, figure emblématique du cinéma et de la télévision au Maroc, vit une période riche en projets et en émotions. «Je suis très heureuse de pouvoir présenter davantage d’œuvres qui touchent le public», déclare l’actrice. Elle insiste sur l’importance de soutenir la création nationale, tout en se disant fière de représenter une marque marocaine comme égérie. «C’est une responsabilité que je prends très à cœur, car il est essentiel de valoriser notre produit et de le présenter sous son meilleur jour», ajoute-t-elle.

Au cœur de son actualité, la préparation de la deuxième saison du feuilleton Rahma, largement suivi lors du dernier Ramadan. «Le nouveau chapitre sera aussi captivant que le premier, sinon davantage», assure Mouna Fettou. Selon elle, l’équipe artistique est déterminée à maintenir la qualité de la production. «Le public s’est reconnu dans les personnages et les problématiques sociales mises en avant, et ce succès nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes», souligne-t-elle.

En parallèle, l’actrice vit une expérience inédite sur les planches, à Paris, au sein d’une troupe française. «C’est une aventure magnifique, que je rêvais de vivre sans m’y attendre réellement. Le retour au théâtre et la relation directe avec le public sont incomparables. Cette expérience pourrait aussi m’ouvrir d’autres horizons au niveau international», confie-t-elle.

Lire aussi : Mouna Fettou: «La scène de sortie de prison était la plus difficile dans la série Rahma»

Si son rôle dramatique dans Rahma a marqué les esprits, Mouna Fettou affirme garder une préférence pour la comédie. «Je suis quelqu’un de très jovial dans la vie, et j’aime explorer des registres variés. La diversité des rôles est ce qui me stimule le plus», explique-t-elle.

Enfin, interrogée sur la décision de certains pays arabes de limiter la présence des influenceurs dans le cinéma et la télévision, l’actrice adopte une position nuancée et inclusive. «Il y a de la place pour tout le monde», affirme-t-elle. Pour elle, le véritable critère demeure la compétence : «Peu importe qu’on soit influenceur ou comédien, ce qui compte, c’est le sérieux et la passion», conclut-elle.