Mouna Fettou: «La scène de sortie de prison était la plus difficile dans la série Rahma»

Dans une interview avec Le360, l’actrice marocaine Mouna Fettou a partagé les coulisses de son expérience dans la série «Rahma», lors d’un dîner d’iftar organisé pour célébrer son succès. Elle a évoqué son rôle, la manière dont elle a été choisie pour incarner Rahma et les défis auxquels elle a été confrontée pendant le tournage.

Mouna Fettou a exprimé sa grande joie d’avoir participé à ce projet, précisant que le rôle avait été écrit spécialement pour elle. Elle a confié : «Bouchra et moi sommes amies depuis plus de 12 ans et avons déjà travaillé ensemble. Lorsqu’elle m’a appelée pour me dire qu’elle avait écrit le scénario de la série en pensant à moi, j’ai ressenti une immense joie et une grande fierté. Il est rare au Maroc qu’un rôle soit conçu spécifiquement pour un acteur.»

Avec beaucoup d’émotion, elle a parlé de son personnage, Rahma, une femme qui semble fragile en apparence, mais qui possède une grande force intérieure. Elle a expliqué que Rahma a vécu des circonstances difficiles qui l’ont obligée à rester avec son mari Daoud, malgré sa cruauté, pour protéger ses enfants et leur assurer une vie digne.

Elle ajoute: «J’ai essayé d’incarner ce personnage dans ses moindres détails. J’ai puisé mon inspiration dans les expériences de mères que j’ai connues et qui ont dû faire face à des défis en élevant des enfants en situation de handicap. Je voulais être sincère en retranscrivant les émotions, les peurs et les espoirs de Rahma.»

Quant à la scène la plus difficile à jouer, Mouna a répondu: «Les scènes les plus dures sont aussi les plus passionnantes. Mais, trois moments m’ont particulièrement marquée: la sortie de prison, les scènes de violence et celle où Rahma cherche un travail comme domestique.»

En incarnant une femme violentée et divorcée, elle a pris conscience de la souffrance psychologique que vivent de nombreuses femmes. Elle a confié : «Ce rôle m’a permis de voir les choses sous un autre angle.» Elle a également précisé qu’elle ne faisait aucun lien entre son personnage et sa propre vision des travailleuses domestiques.

Elle a souligné son profond respect pour elles, affirmant: «Le travail domestique ne diminue en rien la valeur d’une femme. C’est un métier honorable, à l’instar de tous les autres.» Enfin, Mouna Fettou a exprimé son espoir que la série puisse sensibiliser les hommes qui ressemblent à Daoud, le mari violent du feuilleton: «Peut-être qu’en regardant la série, ils prendront conscience de la gravité de leurs actes.»