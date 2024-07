L’ex-Miss France Malika Menard s’est mariée dans le sud de l’Espagne avec Karim, un businessman marocain

Malika Menard et Karim, le jour de leur mariage, célébré le 13 juillet 2024, à Tarifa, en Espagne.

Dans un cadre féérique avec vue plongeante sur la mer Méditerranée, et au loin les côtes marocaines, les noces de Malika Menard, Miss Normandie 2009 et Miss France 2010, se sont déroulées le 13 juillet, sous le ciel bleu azur de Tarifa, en Espagne. Lors d’une cérémonie où le blanc était de mise, de la décoration aux tenues des invités, la jeune femme a épousé Karim, un homme d’affaires belgo-marocain.

Âgé de 50 ans et père de deux enfants issus d’un précédent mariage, Karim a rencontré Malika Menard l’automne dernier à Paris, au cours d’un dîner organisé par des amis en commun. Entre eux, le coup de cœur a été immédiat et quelques mois plus tard, le couple emménageait ensemble.

Après un voyage romantique à Venise, l’homme d’affaires marocain a fait sa demande en mariage à la jeune femme de 37 ans le 8 mars, clin d’œil à l’engagement féministe de Malika Menard, et lui a finalement passé la bague au doigt la veille de son anniversaire.

Le jour de son mariage, la jeune femme est arrivée aux bras de son frère qui l’a accompagnée jusqu’à l’autel, sous les applaudissements de l’assistance.

Parmi les invités, plusieurs autres miss étaient de la partie, notamment Amandine Petit et Iris Mittenaere dont les fiançailles avec le businessman marocain Diego El Glaoui viennent d’être rompues. Également présente, l’influenceuse marocaine Sofya Benzakour.