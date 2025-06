L’acteur franco-marocain Roshdy Zem prend la pose avec son fils pour la marque Gucci

L'acteur franco-marocain Roschdy Zem et son fils Chad, à l'occasion de la campagne Gucci Together dédiée à la fête des Pères.

À l’occasion de la fête des Pères qui sera célébrée le 15 juin, la campagne «Gucci Together» rend hommage aux liens familiaux à travers une série de portraits intimes et une vidéo capturés dans des lieux empreints de familiarité et d’émotion.

Signée par la photographe Tina Barney, la nouvelle campagne de la griffe de luxe italienne met en scène Mathias Lauridsen et son fils Ossian, l’ambassadeur mondial de la marque Jay Park et son père Yong Joon, ainsi que Roschdy Zem et son fils Chad.

Ces récits imagés explorent «les multiples visages de la paternité, ces moments de complicité tissés dans les gestes du quotidien, les silences partagés et les regards qui en disent long», explique à ce sujet Gucci dans un communiqué.

Pour accompagner cet hommage, une sélection de pièces issues des dernières collections est proposée dans cette campagne.

Lire aussi : Adrien Brody explore le Maroc dans la nouvelle campagne de Monos, la marque de bagages de luxe

Très discret sur sa vie privée et sa relation avec ses deux enfants Chad et Nina, c’est la première fois que Roschdy Zem se met en scène avec l’un d’entre eux. Un pur moment de complicité et d’élégance, une leçon de style de père en fils.