Exclusif: une collaboration artistique entre la Marocaine Rym Fikri et Maître Gims

Selon une source proche de Rym Fikri, contactée par Le360, ce projet dépasse le cadre d’une simple chanson. Il s’inscrit dans une stratégie de production de long terme, pensée sur plusieurs années et portée par les sociétés Mimesisprod et Totem Production.

Totem Production, la maison de production de Maître Gims, travaillera main dans la main avec Mimesisprod, propriété du manager de Rym, Amine El Bied, afin de produire plusieurs albums destinés à renforcer la présence internationale de la chanteuse marocaine.

Le choix de Rym Fikri par Maître Gims n’est pas anodin: convaincu par son potentiel et par son image artistique singulière, l’artiste franco-congolais voit en elle une voix féminine capable de rayonner à l’échelle mondiale. Il a également souligné son attachement particulier au Maroc, pays qui lui a beaucoup apporté et dont il souhaite mettre en avant les talents émergents.

Toujours selon la même source, Rym collaborera dans ce cadre avec différents artistes arabes et internationaux, dont Maître Gims lui-même, à travers une série de duos en arabe et en langues étrangères. L’objectif est clair: élargir sa base de fans et conquérir de nouveaux marchés.

Fidèles à l’univers musical de la chanteuse, les nouvelles compositions alterneront entre darija et français, tout en s’ouvrant à d’autres langues et sonorités grâce aux artistes invités. Le premier opus issu de cette collaboration est attendu dans les prochains mois.

Ce partenariat inclura également l’organisation de tournées internationales, permettant à Rym Fikri de se produire au-delà des frontières marocaines.

Sur Instagram, la chanteuse avait déjà éveillé la curiosité de ses fans en partageant des extraits de la célébration de son anniversaire entourée de son équipe, accompagnés de l’annonce officielle de ce projet artistique, sans toutefois en révéler les détails.