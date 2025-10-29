Demeures de stars: Lamine Yamal sur le point de s’offrir l’ancienne maison de Gerard Piqué et Shakira à Barcelone

Yamine Lamal sur le point de débourser 11 millions d'euros pour acquérir l'ancienne maison de Shakira et Gérard Piqué à Barcelone.

Pour acquérir cette splendide maison ayant appartenu à l’ancien défenseur du FC Barcelone et à la chanteuse libano-colombienne, Lamine Yamal, 18 ans, devra débourser la somme de 11 millions d’euros.

Acquise en 2012 avant la séparation du célèbre couple, au prix de 5 millions d’euros, cette maison fait partie d’un complexe de trois maisons situé non loin du centre d’entraînement du Barça. Pour la petite histoire, c’est en ses murs que Gérard Piqué aurait commis l’irréparable en y amenant sa maîtresse, Clara Chia, pendant que Shakira était en tournée.

L'un des salons de la maison.

Dotée de trois étages, sept chambres et deux cuisines, la maison que le couple souhaitait initialement vendre à 14 millions d’euros, dispose d’une piscine intérieure et extérieure, d’un court de tennis, d’une salle de sport, d’une cave à vin et d’un studio d’enregistrement, ainsi que de vastes jardins… le tout réparti sur 1500 m² habitables et 3800 m² de terrain.

Así es la casa de Shakira y Piqué en Barcelona, el único bien en común de la pareja se vende por diez millones de euros #Socialité617 pic.twitter.com/uipAQt1807 — SOCIALITÉ (@socialitet5) November 13, 2022

D’après des sources proches de l’attaquant du FC Barcelone citées par El Pais et El Tiempo, «l’idée est de transformer une maison familiale en maison d’un athlète d’élite».

Lire aussi : Demeures de stars: la magnifique villa de Hakim Ziyech aux Pays-Bas

Lamine Yamal bénéficierait en ces lieux «des meilleures conditions de sécurité», avec l’avantage d’avoir «suffisamment d’espace pour que ses amis puissent rester avec lui», et de disposer d’«une salle de sport rénovée pour qu’il puisse prolonger ses journées de travail».