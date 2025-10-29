People

Demeures de stars: Lamine Yamal sur le point de s’offrir l’ancienne maison de Gerard Piqué et Shakira à Barcelone

Yamine Lamal sur le point de débourser 11 millions d'euros pour acquérir l'ancienne maison de Shakira et Gérard Piqué à Barcelone.

Yamine Lamal sur le point de débourser 11 millions d'euros pour acquérir l'ancienne maison de Shakira et Gérard Piqué à Barcelone.

La star du FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur l’ancienne maison de Gerard Piqué et Shakira, située à Espluques de Lobregat, l’un des quartiers les plus privés et cossus de Barcelone.

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 15h41

Pour acquérir cette splendide maison ayant appartenu à l’ancien défenseur du FC Barcelone et à la chanteuse libano-colombienne, Lamine Yamal, 18 ans, devra débourser la somme de 11 millions d’euros.

Acquise en 2012 avant la séparation du célèbre couple, au prix de 5 millions d’euros, cette maison fait partie d’un complexe de trois maisons situé non loin du centre d’entraînement du Barça. Pour la petite histoire, c’est en ses murs que Gérard Piqué aurait commis l’irréparable en y amenant sa maîtresse, Clara Chia, pendant que Shakira était en tournée.

L'un des salons de la maison.
Vues de différents angles de la maison du couple Shakira-Piqué.
Une salle de jeux.
La façade côté rue de la maison.

L'un des salons de la maison.

Dotée de trois étages, sept chambres et deux cuisines, la maison que le couple souhaitait initialement vendre à 14 millions d’euros, dispose d’une piscine intérieure et extérieure, d’un court de tennis, d’une salle de sport, d’une cave à vin et d’un studio d’enregistrement, ainsi que de vastes jardins… le tout réparti sur 1500 m² habitables et 3800 m² de terrain.

D’après des sources proches de l’attaquant du FC Barcelone citées par El Pais et El Tiempo, «l’idée est de transformer une maison familiale en maison d’un athlète d’élite».

Lire aussi : Demeures de stars: la magnifique villa de Hakim Ziyech aux Pays-Bas

Lamine Yamal bénéficierait en ces lieux «des meilleures conditions de sécurité», avec l’avantage d’avoir «suffisamment d’espace pour que ses amis puissent rester avec lui», et de disposer d’«une salle de sport rénovée pour qu’il puisse prolonger ses journées de travail».

Par La Rédaction
Le 29/10/2025 à 15h41
#maison de luxe#Luxe#Football#FC Barcelone

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La maison marocaine de la créatrice Sue Wong à Los Angeles est à vendre

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Demeures de stars: l’incroyable riad de la famille Bulgari à Marrakech

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Demeures de stars: la magnifique villa de Hakim Ziyech aux Pays-Bas

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Diapo. La maison d’inspiration marocaine de Cher et Eddie Murphy est à vendre

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

L’incroyable histoire du manoir new-yorkais du roi Hassan II

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Vidéo. Demeures de stars: l’incroyable riad secret du parfumeur Serge Lutens à Marrakech

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Vidéo. Demeures de stars: Découvrez le palace marrakchi de Maître Gims (à louer pour 27.000 DH par jour)

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Vidéo. Demeures de stars: le Palais de la Zahia, le paradis marrakchi des people depuis les années 1960

Articles les plus lus

1
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
2
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
3
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
4
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
5
Mauvais perdant dans le dossier du Sahara, Alger organise un simulacre de manifestation dans les camps de Tindouf
6
Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»
7
L’Algérie, l’intangibilité des frontières et les guerres d’Afrique
8
«Règlement définitif» du conflit sur le Sahara: Washington persiste et signe
Revues de presse

Voir plus