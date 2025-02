Zelensky invité au sommet spécial de l’UE sur l’Ukraine le 6 mars

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se retrouveront à Bruxelles, le 6 mars, dans le cadre d’un sommet spécial, afin de discuter du renforcement de la défense européenne et tenter de conclure un accord sur une nouvelle enveloppe militaire pour l’Ukraine. Et le président Volodymyr Zelensky fait partie des invités.

«Concernant l’Ukraine, il y a une nouvelle dynamique qui doit mener à une paix complète, juste et durable. Il est donc important pour nous d’échanger sur les moyens de soutenir l’Ukraine et sur les principes qui doivent être respectés à l’avenir», a déclaré le président du Conseil européen Antonio Costa dans sa lettre d’invitation aux dirigeants de l’UE.

L’UE et ses Etats membres «sont prêts à prendre plus de responsabilité pour la sécurité européenne», affirme M. Costa. «Nous devons donc être préparés à une possible contribution européenne aux garanties de sécurité qui seront nécessaires pour assurer une paix durable», écrit-il, soulignant avoir invité M. Zelensky pour «discuter des derniers développements».

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a proposé que les 27 Etats membres s’engagent à fournir de nouvelles armes dès que possible, notamment des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d’artillerie. «Les détails, en particulier les montants, seront décidés et discutés lors du sommet européen extraordinaire du 6 mars», a-t- elle précisé.

Les discussions sont toutefois rendues difficiles en raison de l’opposition de la Hongrie, restée très proche de Moscou, à toute nouvelle aide militaire à Kiev, particulièrement dans le contexte de l’ouverture de pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur l’Ukraine. Les Européens ont déjà fourni quelque 134 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine, dont un peu moins de 50 milliards d’euros au titre du soutien militaire.

Lors du sommet spécial, les Vingt-Sept discuteront du renforcement de la défense européenne «avec l’objectif de prendre de premières décisions pour le court terme afin que l’Europe devienne plus souveraine, plus capable et mieux équipée», a souligné le président du Conseil.