Vidéo. Covid-19: la vaccination s’accélère, mais reste inégale entre pays riches et pauvres

Jane Malysiak, 84 ans, est devenue la première personne en Australie à recevoir une dose du vaccin Pfizer/BioNTech anti-Covid-19 au Castle Hill Medical Center de Sydney, le 21 février 2021.

© Copyright : Steven SAPHORE / AFP

Plus de 200 millions de doses administrées dans le monde: pour faire face à la pandémie de Covid-19, les gouvernements comptent plus que jamais sur la vaccination, qui accélère mais révèle aussi les inégalités entre pays riches et pauvres.